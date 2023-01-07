公婆闖產房「觀產」想看金孫！她當場崩潰吼：坐完月子就離婚

▲女網友抱怨，自己光著下半身躺在產檯上時，公婆竟進入產房一起「觀產」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王麗琴／綜合報導

妳能接受公婆進產房「觀產」嗎？一名媽媽抱怨表示，近日她進產房光著下半身躺在產檯準備生產時，想不到公公婆婆竟跟著老公一起進入產房「觀產」，理由是「想第一時間看到孫子」，讓這位媽媽再也顧不了禮儀，當場氣得對老公大吼，「觀不觀產是你決定嗎？而且公公還是男的耶！」

一名女網友在親子網站《媽咪拜Mami Buy》發文表示，因為這胎懷的是家族少數男丁，公婆對寶寶非常重視，每天以超高的頻率「關心」胎兒，不僅照三餐問候胎動幾次，婆婆甚至會狂摸肚子唱歌給金孫聽，讓身為媽媽的她覺得有些尷尬，但都還在可以忍受的範圍。

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直到生產時，她因為打了催生針痛了好久，好不容易上了產檯，想不到竟看到公公和婆婆跟著老公進入產房。聽到老公向她說，「媽拜託我很久請我讓他們一起進來觀產，因為他們想第一時間就看到孫子」，離譜的理由讓她當場理智斷線，不顧自己光著下身、腳開開，直接對老公大吼，「你也太誇張了吧！觀不觀產是你決定嗎？而且公公還是男的耶！」

沒想到公婆聽到後仍堅持要待在產房不出去，還說站在她後面這樣看不到，「當我們不在就好」，在場醫護人員尷尬的勸也勸不動，讓她「氣到要腦充血」。女網友在文末說，「兩個死變態，加我老公那死腦殘，等我回娘家做（坐）完月子立馬辦離婚！無可留戀。」

貼文一出網友紛紛回應，「真的太誇張了，妳隊友跟公婆都有毛病是不是」、「真的太過分了，太不尊重人了」、「為什麼醫護人員可以讓公婆進產房？」原po網友則補充說，「後來輾轉才知道是老公去拜託醫師，騙他我本人有答應，當時一團混亂，公婆硬闖相信醫護人員都很無奈」、「真的蠻誇張的，豬隊友」。