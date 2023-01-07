麥卡錫布局7年終任美國會議長　對中強硬多次挺台

中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

花費7年多布局，美國共和黨領袖麥卡錫如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。麥卡錫被視為務實派，手腕高明，對中國強硬、對台灣友善，曾透露盼以議長身分訪台。

▲麥卡錫現年57歲，擁有16年聯邦眾議員資歷。（圖／路透）

麥卡錫（Kevin McCarthy）現年57歲，擁有16年聯邦眾議員資歷。他來自加州中南部貝克斯菲爾德市（Bakersfield），出生中產家庭，父親是消防隊員，母親是家管。加州是民主黨大本營，他是家族中第一個共和黨人。

麥卡錫大學讀行銷，擁有MBA企管碩士學位，進入政治圈與「運氣」有很大關係。

麥卡錫2003年接受「洛杉磯時報」（LA Times）專訪透露，20歲時隨手買刮刮樂，意外刮中5000美元，獎金投入股市獲利，再拿轉賣汽車的錢開小吃店，一年後轉手賣出，用這筆錢來念書。

這筆意外之財讓他無需憂心生計，麥卡錫22歲到當時加州選出的共和黨籍聯邦眾議員湯瑪斯（Bill Thomas）地方辦公室當志工，開啟政治生涯。

麥卡錫一路從志工做到湯瑪斯幕僚長，一待就是15年。離開後不久，當選加州議會議員，隔年再接下州議會少數黨領袖，仕途可說順遂；2006年湯瑪斯宣布退休，麥卡錫角逐前老闆的國會席次，初試啼聲就以7成得票率獲勝。

2007年進入眾院後，麥卡錫短短兩年晉身眾院共和黨領導階層，一路從首席副黨鞭、黨鞭再做到多數黨領袖。

美國廣播公司（ABC News）報導，麥卡錫崛起靠的不是「政策招牌」，而是人際手腕及長年幫助同黨人員勝選的努力。他記得國會同仁妻小的名字與生日；洛杉磯時報形容麥卡錫屬務實派，非政治理想主義者，對政治上癮，熱衷選區重劃及選票數字。

另一個讓麥卡錫在共和黨內穩坐領導地位的關鍵是募款能力。根據福斯新聞（Fox News）統計，光在2022選舉年前3季，麥卡錫募得7200萬美元，創下共和黨領袖募款紀錄。

麥卡錫在政治階梯上攀爬大多順遂如意，但眾院議長大位卻耗費苦心。

麥卡錫這次爭取議長寶座面臨黨內約20位極右人士集體杯葛，耗費4天15輪投票才出線；2015年首度挑戰議長職位也遭遇類似難關。

2015年時任共和黨籍議長貝納（John Boehner）計劃辭職，麥卡錫宣布角逐，但黨內約40名強硬保守派人士齊力圍堵，麥卡錫自認拿不到足夠選票退選，議長讓給同被視為共和黨新一代領袖、前副總統候選人萊恩（Paul Ryan）。

遭遇挫敗後的麥卡錫積極與黨內反對他的人士打好關係，也向同一時間逐漸成為共和黨「共主」的前總統川普（Donald Trump）靠攏；最後贏得眾院極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）前主席喬丹（Jim Jordan）支持，也獲得川普背書。

在外交議題上，麥卡錫屬對中強硬派，2020年5月籌組「中國工作小組」（China Task Force）對抗中國威脅，去年12月確定共和黨將重掌眾院後，進一步宣布若當選議長將成立眾院「中國問題特別委員會」（Select Committee on China），顯示他對中國挑戰的重視。

面對台灣，麥卡錫屬友台派。擔任共和黨領袖期間，多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統，麥卡錫也特別推文恭賀。

去年時任民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台，引發熱議。麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應該去台灣，並透露若當選議長，也有意率團訪台；若果真成行，麥卡錫將成為1997年以來第3位訪台的美國國會議長。

外界多預期，眾議院在麥卡錫帶領下，可能將更多重心放在對抗中國威權野心、維護台海安全等議題上，國會未來2年抗中保台聲量預料將再攀高。