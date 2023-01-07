台灣之光！花蓮慈院研發「智慧藥箱」　美國消費電子展獲青睞

▲國科會副主委陳宗權（左四）等人帶隊與花蓮慈院團隊帶著智慧藥箱進軍美國消費電子展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院癌症研究團隊與財團法人國家實驗研究院儀科中心合作開發的「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，不僅獲國家新創獎肯定，1月5日在美國拉斯維加斯（Las Vegas）舉辦的2023年「消費電子展」（CES）中「台灣科技新創基地」（TTA）展出。向來自全球173個國家超過10萬的廠商代表介紹這項蘊含證嚴上人慈悲理念的創新醫療科技。

這是慈濟創新研發的醫療科技產品首次參與美國消費電子展，由花蓮慈濟醫院癌症研究中心主任許仁駿、護理部主任鍾惠君、傷口造口及失禁護理師許美玉等人代表創新研發團隊，在展場向全球產業菁英分享慈濟「人本醫療，尊重生命」宗旨的里程碑。

▲鍾惠君主任（左二）解說智慧藥箱功能。

鍾惠君主任指出，證嚴上人自創克難慈濟功德會以來，長年關注著偏鄉和醫療資源不足的社區醫療需求，為解決偏鄉的醫療不便與用藥安全與否等問題，在林欣榮院長與許文林副院長支持下，研發團隊在與國科院儀科中心合作開發的「智慧藥箱」，不僅可透過遠距視訊診療、調配適症藥包，還可透過雙向鏡頭遠端掌握病患用藥的模式，記錄病患的健康變化與是否確實用藥的資訊。

花蓮慈院所研發的智慧藥箱在2021年獲得第十八屆國家新創獎「臨床新創獎」、2022年因持續改進感應器與提升診療感知能力，再度獲頒國家新創獎「新創精進獎」。鍾惠君指出，目前智慧藥箱已通過IRB研究倫理委員會審查，準備在花蓮縣展開場域試用。

▲花蓮慈濟醫院智慧藥箱頻獲與會者諮詢，美國慈濟志工（左二）細心解搓說。

許仁駿主任指出，非常感恩慈濟美國志工相助，慈濟拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲邀集當地精通英語的志工排班協助翻譯，這次展覽自美國時間1月5日起展至1月8日。

慈濟美國總會執行長曾慈慧特別撥空帶領團隊，從南加州遠道至展場，她也表示人口老化不只在台灣，美國各族裔對醫療的需求也越來越大，透過這項全球性的展覽，希望這項以人為本的創新醫療產品，將來能夠進駐社區老人院、老人公寓、醫院，幫助長者更便利的維護個人健康。

▲許仁駿主任（左二）表示，美國慈濟志工（右一、右二）流利的解說，讓各國人士更了解智慧藥箱的大愛人文與醫療科技。

每年一月初在美國內華達州拉斯維加斯舉辦的「消費電子展」，是電子相關產業發表年度趨勢與未來概念的先驅展秀，也是國際間最大型的消費電子產品商展。今年首度設立主題為「科技如何解決全球未來的大挑戰」（how technology is addressing the world’s biggest challenges.），並新增「數位醫療」與「氣候科技」兩大主題；鍾惠君等人都很開心能代表花蓮慈院團隊跨國傳播慈濟人文大愛與創意。