正妹網紅癌逝！「16歲罹罕見骨癌」奮戰4年病危　家屬證實死訊

▲ 埃琳娜近4年前罹癌，去年底傳出病危。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙網紅埃琳娜．韋瓦爾（Elena Huelva）16歲診斷出罕見骨癌，4年來始終開朗面對病魔，也持續在網路上分享抗癌心路歷程，為廣大粉絲帶來溫暖力量，但去年12月突然傳出病危消息。家人近日證實，埃琳娜已於3日病逝，各界名人、粉絲都湧入哀悼。

《鏡報》援引當地《世界報》報導，埃琳娜的家屬在IG宣布，她已於1月3日病逝，得年20歲。她生前最後發文停留在過世前一天，「今天我醒來時感覺不太好。這些日子非常艱難，情況變得愈來愈複雜，但你們都知道我更強大。我希望你們知道我已經戰勝，很久以前就是。我們會繼續，一直下去。」

埃琳娜16歲時有天突然感覺右腿隱隱作痛，後來竟連走路都有困難，一開始被診斷為坐骨神經痛，MRI檢查後才發現罹患尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma）。這是一種罕見癌症，會影響骨骼和周圍組織，在兒童和年輕人身上較為常見，但成年人也可能患病，男性風險比女性更高。

埃琳娜第一次宣布罹癌消息時寫道，「這就像雲霄飛車一樣，從壞消息開始。一隻害蟲闖入我的生活，我必須設法殺死牠。我感到恐懼、沒有安全感，我不斷問著，為什麼是我？我有足夠的力量殺死牠嗎？剛發現的前幾天，我用盡所有力量對抗牠，讓牠知道我比牠更強大」，並公開病床照。

她近4年來持續更新病情，在鏡頭前總是露出開朗笑容，偶爾也會拍雜誌、出席活動，IG擁有99萬人追蹤，病逝的消息令許多粉絲難過落淚，紛紛留言哀悼。西班牙流行女歌手馬丁尼茲（India Martinez）表示，「我不敢相信。安息吧，寶貝」；體育記者卡波內羅（Sara Carbonero）也寫道，「我會握住妳強而有力的手，埃琳娜。」