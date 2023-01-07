　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本研究：男人「性」趣缺缺　早死風險高2倍

▲▼情侶,夫妻,吵架,煩人,惱人,苦惱,爭執,感情,情侶。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲結果發現，低性慾男性死於癌症的機率幾乎是其他男性的2倍，死於心臟疾病的機率約為其他男性的1.5倍。（示意圖／取自免費圖庫xframe，圖中人物與本文無關）

記者吳美依／綜合外電報導

日本山形大學醫學院一項研究發現，男性性慾低下與各種原因導致的死亡風險增加有關，包括癌症及心血管疾病。科學家推測，這可能是因為抽菸、酗酒、暴飲暴食等不良生活習慣降低性衝動，並且提高慢性病風險。此研究被發表在期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）

櫻田香教授帶領研究團隊，追蹤當地逾2萬名40歲以上居民的醫療紀錄及性問卷調查，其中包括8558名男性，1萬2411名女性，時間超過10年，考慮變因包括年紀、抽菸、酗酒、教育程度、婚姻狀態、笑的頻率、運動習慣、身體質量指數（BMI）、心血管健康等等。

結果發現，低性慾男性死於癌症的機率幾乎是其他男性的2倍，死於心臟疾病的機率約為其他男性的1.5倍。隨著年紀增長，他們更可能出現酗酒、少笑、糖尿病、經歷某種心理困擾及「生き甲斐」（ikigai）等狀況，也就是沒有活下去的理由、目標及動機的無力感。

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲團隊表示，這是第一個研究性慾與壽命之間關聯性的研究。（示意圖／免費圖庫pixabay）

值得注意的是，女性受試者通報性慾低落的可能性為男性的2倍，卻沒有發現相似關聯。

研究團隊指出，這是第一個研究性慾和壽命之間關聯性的前瞻性研究，也再次證實良好性生活有助於促進整體健康，不過「仍需要進一步研究，釐清性慾有助預防死亡的背後機制」，且研究僅關注日本單一地區相對較少的人口，此發現可能無法適用在全球各地。

良好性生活帶來的益處相當廣泛，包括改善睡眠品質，強化免疫系統，抑制憂鬱及焦慮，改善心血管健康等等。研究團隊指出，許多已開發國家都把性視為促進老年人健康的關鍵，但日本等地「相較西方世界，對老年人的性行為有著更多的偏見」，他們希望能夠藉此提倡日本性活動，提升全體國民健康。

ET快訊
補班福利❤️　她曬爆乳床照「倒出兇狠北半球」
快訊／破紀錄第15輪投票！　美眾院議長終於出爐
新竹情侶刮刮樂中100萬！　砸3.6萬原地爆哭
快訊／峮峮、柯震東IG「1線索」爆官宣認愛！　經紀人發聲了
「5生肖」農曆年前恐出大事！　意外多、大破財
被罵家暴幫兇！白家綺「把吳東諺當奴隸3年」　曾嗆：你要伺候我
蘿莉塔認簽婚前協議書！　嫁「富二代男友」真相曝光
新北「最強測速桿」出爐！　這支年賺1300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／歷經15輪投票！麥卡錫成功當選美眾院議長

拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面！6記者被逮捕　全都尿濕了鏡頭才移開

彭博：美國軍艦2022年穿越台海次數　降至4年來最低

日相疑遭鎖定！岸田參拜前40分　伊勢神宮有「爆裂物」被引爆

男大生才喊累「1月後身亡」！頭痛嘔吐被誤診焦慮症　恐怖症狀曝光

日本今年5月主辦G7峰會　考慮邀南韓尹錫悅出席

日本研究：男人「性」趣缺缺　早死風險高2倍

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了！WHO認證傳播力最強　1次認識新魔王

墨西哥逮捕毒梟之子29死　引爆槍戰！民航客機遭擊中

美小學槍擊案！6歲男童帶手槍進教室　「開槍射殺女老師」被捕

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

快訊／歷經15輪投票！麥卡錫成功當選美眾院議長

拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面！6記者被逮捕　全都尿濕了鏡頭才移開

彭博：美國軍艦2022年穿越台海次數　降至4年來最低

日相疑遭鎖定！岸田參拜前40分　伊勢神宮有「爆裂物」被引爆

男大生才喊累「1月後身亡」！頭痛嘔吐被誤診焦慮症　恐怖症狀曝光

日本今年5月主辦G7峰會　考慮邀南韓尹錫悅出席

日本研究：男人「性」趣缺缺　早死風險高2倍

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了！WHO認證傳播力最強　1次認識新魔王

墨西哥逮捕毒梟之子29死　引爆槍戰！民航客機遭擊中

美小學槍擊案！6歲男童帶手槍進教室　「開槍射殺女老師」被捕

全球首創！中大發現：月球造成全球電離層巨大起伏「高3到5公里」

圖多／蔡依林超狂1800萬戰袍一次看！　「激凸3點全露」破最大尺度

彰化凶宅賣780萬！擲杯後「媽祖說話了」　勇猛房仲約晚上看房

告五人要唱小巨蛋了！　時間終於曝光嗨喊：好不容易

LEXUS RX有了新對手！Infiniti將推「全新QX65」休旅　最快今年見

他急問「告得贏裝潢蟑螂？」　過來人揭崩潰下場：官司贏了沒用

快訊／歷經15輪投票！麥卡錫成功當選美眾院議長

田慎節喊「補班加油」　爆乳辣照千人秒按讚...網：有力氣上班了

高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

武陵農場櫻花季客運票今開賣！排隊人潮湧現　搶票熱門時段曝

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

即／日136人客機驚傳爆裂物迫降名古屋　逃生梯彈出

麥當勞宣布裁員！範圍擴及全球　時間點曝光

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點

哈利爆17歲野戰破處　傳言瘋猜是這女星

台灣行人地獄丟臉全歐洲　法、俄：野蠻行徑

台版SpaceX　台灣將打造自有星鏈

BNT：將在英國進行癌症疫苗試驗

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

協商終見進展　麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

更多熱門

相關新聞

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

日本擬邀南韓尹錫悅出席G7峰會

日本即將於5月19至21日在廣島主辦今年度的「七大工業國組織」（G7）峰會，為了因應核武導彈威脅持續升溫的北韓（朝鮮）、強化霸權主義的中國、侵略烏克蘭的俄羅斯，日本政府考慮邀請澳洲、印度參加，其中還包括南韓總統尹錫悅，不過二戰朝鮮籍非法徵用勞工問題成為主導日韓關係的關鍵。

南韓軍慢半拍！「遲6分鐘」才發現北韓無人機

南韓軍慢半拍！「遲6分鐘」才發現北韓無人機

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

東京快被擠爆了！政府每人發23萬求搬家

東京快被擠爆了！政府每人發23萬求搬家

岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

關鍵字：

性慾日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

「5生肖」農曆年前恐出大事！

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面