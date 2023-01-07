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拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面！6記者被逮捕　全都尿濕了鏡頭才移開

▲▼南蘇丹總統馬雅爾迪特。（圖／達志影像／美聯社）

▲南蘇丹總統馬雅爾迪特上月在公開場合尿褲子的影片瘋傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

現年71歲的南蘇丹總統馬雅爾迪特（Salva Kiir Mayardit）上月13日出席高速公路的落成典禮，演奏國歌時他竟當場尿失禁，褲襠滲出尿濕的痕跡，直到順著褲管流到地板上，在腳邊積成一漥尿液後，鏡頭才轉開。影片在全球網路瘋傳，如今有6名拍攝、發布這段畫面的新聞媒體人員遭國安局拘捕。

根據衛報報導，國際非營利人權團體「保護記者委員會」（CPJ）於6日發布報告指出，官媒「南蘇丹廣播公司」（SSBC）的6名記者因涉嫌未經授權發布總統尿失禁的影片，遭到南蘇丹國家安全局拘留。

CPJ援引媒體報導與匿名人士表示，6名被拘者分別是控制室裡的導播Joval Tombe與技術人員Cherbek Ruben、攝影師兼技術人員Victor Lado的Mustafa Osman，以及攝影師Joseph Oliver與Jacob Benjamin。CPJ撒哈拉以南非洲地區代表穆墨（Muthoki Mumo）表示，此次逮捕行動吻合「每次官員認為報導不利時，安全人員就訴諸肆意拘留」的模式。

穆墨說，當局應該無條件釋放SSBC的6名員工，並確保他們能在沒有進一步恐嚇或遭逮威脅之下繼續工作。工會組織「南蘇丹記者聯盟」（UJOSS）一開始否認有記者因這段影片被捕的消息，現在卻突然改口呼籲「迅速結束」調查，「如果存在明顯職業不當行為或犯罪，那就讓當局加快行政或法律程序，用公平、透明和法律來解決問題。」

▲▼南蘇丹總統馬雅爾迪特（Salva Kiir Mayardit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬雅爾迪特統治南蘇丹已經邁入第12年。（圖／達志影像／美聯社）

這段影片是馬雅爾迪特在2022年12月13日出席首都朱巴至加札爾河大區（Bahr el Ghazal）段高速公路第一期工程的落成典禮時所拍攝的，畫面中他與眾多官員右手扶胸演奏國歌時，竟突然有尿液從他的褲底滲出，一開始他沒有注意到自己褲管上的尿漬，直到尿液往下流到地板，在腳邊形成一灘尿液後，他和隨行人員才低頭查看，但鏡頭也隨即轉開。

報導指出，馬雅爾迪特自2011年南蘇丹獨立以來就一直統治著這個北非國家，他擔任總統期間因為與執政黨「蘇丹人民解放運動」分裂出來的團體發生衝突，導致數十萬人死亡，性暴力、鎮壓反對派和政治貪腐問題也增加。自他掌權以來，南蘇丹沒有舉行過任何總統大選，但目前有計畫在2024年舉行投票。

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