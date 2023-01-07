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男大生才喊累「1月後身亡」！頭痛嘔吐被誤診焦慮症　恐怖症狀曝光

▲▼ 22歲男大生強尼（Johnny Alfrey）去年過世，生前熱愛音樂。（圖／翻攝自臉書）

▲ 強尼生前熱愛音樂。（圖／翻攝自臉書／Julie Alfrey）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名男大生出現嚴重偏頭痛、疲勞、嘔吐和食慾不振等症狀，三番兩次就醫都被誤診為焦慮或酗酒問題導致，但病情持續惡化，症狀持續數周令他痛苦直喊「我快死了」、「讓我解脫」，深入檢查才發現他肝功能衰竭，連帶影響腎臟等器官，一個月後不幸死亡，得年僅22歲。

綜合《曼徹斯特晚報》等英媒報導，來自大曼徹斯特的22歲男大生強尼（Johnny Alfrey）去年6月24日過世，本月5日召開驗屍庭，調查顯示他從去年5月就出現不適。母親茱莉（Julie Alfrey）說明，強尼當時曾喊感到疲累、走路時腿部沉重，接下來幾天開始嘔吐，更出現偏頭痛，難以入睡或進食，起初以為是恐慌症發作。

強尼過去有焦慮、恐慌症發作經驗，但知道該如何控制。眼看兒子不見好轉，茱莉越來越擔心，5月23日帶他到羅奇代爾醫院急診室，他竟在候診時突然暈倒，滿身是汗，嘴唇發青。醫師認為是酒精戒斷症狀，反而讓強尼更沮喪，因為他並沒有酗酒。檢查還顯示他心律不正常，但醫師依據他的年齡判斷可能是良性。

強尼被轉介至費爾菲爾德醫院進一步檢查，等救護車時嘴唇和手指都開始變藍，臉色也改變，多次說出「覺得快死了」。2天後他再度因身體不適進急診室，檢查後醫師仍將他的症狀歸因於焦慮、恐慌等心理健康問題，還要茱莉不必擔心。

▲▼ 22歲男大生強尼（Johnny Alfrey）去年過世，生前熱愛音樂。（圖／翻攝自臉書）

▲ 左為強尼和弟弟的合照，右為他的墓碑。（圖／翻攝自臉書／Julie Alfrey）

沒想到3天後，羅奇代爾醫院血檢報告顯示強尼肝功能異常，住院治療返家後稍有改善，但後來再度惡化且恐慌症復發，甚至站不起來，只能尖叫喊著「媽媽，救救我，幫幫我，我怎麼了？我快死了！」

強尼6月8日再度住院，醫師發現他的肝臟已經衰竭，腎臟也受到影響。茱莉回憶，「我想他知道自己快死了，一直說『讓我從痛苦中解脫吧』。」父親香理（Chris Charnley）也提到，強尼當時一直抓著他的手，問他「我是不是要死了」，而院方直到這時還無法釐清病因。

強尼的病情持續惡化，6月24日在維文索爾醫院不治身亡，令家屬悲痛不已。費爾菲爾德醫院急診醫學顧問在調查中聲稱，強尼心律不整問題與他的病情無關，但承認5月30日的心電圖顯示症狀惡化後，他應該去看心臟病專家，然而當時治療重點是肝功能問題。驗屍庭截至6日仍在進行，預計9日結束。

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