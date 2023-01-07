墨西哥逮捕毒梟之子29死　引爆槍戰！民航客機遭擊中

▲大毒梟「矮子」古茲曼之子奧維迪歐（Ovidio Guzman）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥國防部6日證實，逮捕綽號「矮子」大毒梟古茲曼之子歐維迪歐（Ovidio Guzman）的行動，引爆數小時的騷亂槍戰，甚至有民航客機、軍機被開槍擊中，總計釀成29人死亡，其中包含10名軍人及19名犯罪集團成員。

綜合路透、BBC報導，大毒梟古茲曼之子、綽號「老鼠」的歐維迪歐從父親手中接管「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）旗下一個派系，是集團重要人物。就在5日，歐維迪歐在古里亞坎市落網，隨後當局出動飛機，把他押往墨西哥市，接著轉送至最高安全級別聯邦監獄「阿爾蒂普拉諾」（Altiplano）。

▲▼歐維迪歐落網引爆騷亂槍戰。（圖／路透）

然而墨西哥警方的逮捕行動引爆長達數小時的騷亂，槍手胡亂掃射，企圖營救歐維迪歐，封鎖道路、放火焚燒車輛，並與安全部隊對戰，甚至襲擊了古里亞坎國際機場（Culiacan International Airport）。

▲民航機乘客嚇得立刻俯身躲避。（圖左／美國國務院；圖右／路透）

當時一架民航客機在準備起飛時遇襲，機身遭子彈擊中，乘客們當場嚇壞。機上乘客特樂茲（David Tellez）表示，「我們聽到離飛機很近的地方有槍聲，那時我們全都趴在地上。」另有兩架空軍軍機也遭到砲火擊中。

墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）證實，一連串暴力事件造成10名軍人及19名犯罪集團成員死亡，另有35名軍事人員受傷，逮捕21名槍手。