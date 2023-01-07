她酗酒吸毒後坐馬路中央！被撞飛「骨折內傷」　血屍躺大街慘死

▲聖路易斯凌晨突然坐在馬路中央，導致一輛車反應不及直接撞上。（圖／翻攝自警局官網）

記者葉睿涵／綜合報導

英國曼徹斯特27歲女子聖路易斯（Antonia St Louis），凌晨與朋友一同穿越馬路時突然坐在馬路正中央，導致開車經過的科普蘭（Andrew Copeland）反應不及直接撞上，聖路易斯當場死亡。

據《每日星報》報導，這起事件發生於2020年11月28日凌晨。聖路易斯當時正與一名男性友人走在曼徹斯特路上，但她突然停在了3條車道的中間，席地而坐。

這時，開著福斯Golf（Volkswagen Golf）轎車的科普蘭，以時速40英里（約65公里）的速度經過了這條道路，不過由於天色昏暗，他來不及反應，就迎面撞上了聖路易斯，聖路易斯當場死亡，而她的男性友人則被迅速送到醫院就醫。

從聖路易斯的就診紀錄來看，這位27歲的美容師曾患有精神疾病。在她出事的前幾個月，她剛在精神病院接受了1個多星期的療程，並在隨後出院，而她的公司也在10月初解雇了她。

病理學家在聖路易斯體內發現了酒精和古柯鹼。法醫驗屍後，判定聖路易斯是因為服用了酒精和管制藥品後，遭遇交通意外，造成胸部受傷，並引發骨折和內傷而死。據悉，聖路易斯自小就患有焦慮症，經常以大麻和酗酒來「調節」。

當地媒體指出，31歲的科普蘭在車禍發生後，曾因涉嫌危險駕駛致死被捕，但聖路易斯的死因出爐後，這名司機將不再就此事面臨任何法律訴訟。