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「克拉肯海怪」XBB.1.5來了！WHO認證傳播力最強　1次認識新魔王

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲WHO證實，XBB.1.5是迄今傳染力最強的Omicron亞變異株。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒自大流行以來多次變異，其中2021年在南非首現的Omicron更已演化成多個亞變種，導致各地感染病例爆發式增長。最近，世界衛生組織（WHO）宣布，如今在歐美掀起新一波疫情的XBB.1.5，是人們應重點關注的新一代魔王，因為它是迄今傳染力最強的Omicron亞變種，加拿大生物學家格雷戈里（T. Ryan Gregory）甚至以北歐神話的巨型海怪「克拉肯」（Kraken）為它命名。

▌認識XBB.1.5

XBB.1.5是XBB家族最新進化的病毒株，它由BA.2家族中的BA.2.10.1和BA.2.75重組而來，並在去年10月首次現蹤於美國紐約與周邊地區。WHO指出，XBB.1.5是Omicron迄今所有亞變異株中傳染力最強的一個，因為XBB.1.5有一種名為F486P的突變，導致XBB.1.5更容易與人體細胞結合，同時逃避免疫，進行複製。

在XBB.1.5肆虐的美國，截至12月17日的一周就有40%新增病例與XBB.1.5有關，比前一周的20%多出了一倍，顯示這支「新魔王病毒株」很有可能成為當地下一個主流病毒。截至目前為止，全球已有至少29個國家發現了XBB.1.5的蹤影，不過WHO認為，它的傳播範圍可能更廣。

▲▼感冒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲XBB.1.5的症狀與感冒相似。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▌XBB.1.5的症狀

儘管XBB.1.5的傳染力極強，不過WHO呼籲人們不必過於擔心，因為目前沒有證據顯示XBB.1.5的症狀比之前的Omicron更強。據BBC報導，XBB.1.5發病後與Omicron相似，多數患者都出現了類似感冒的症狀。中國醫學專家方邦江也指出，XBB.1.5的主要臨床症狀包括了呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒。

▌XBB.1.5的危險程度

WHO新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，美國XBB.1.5病例一周就飆升1倍的現象值得注意，因此WHO估計，世界各地將再次出現新一波感染浪潮，但這不一定會轉化為更多死亡案件，「因為我們的應對措施會持續發揮作用」。大部分醫學專家也認為XBB.1.5應該不會造成太嚴重的問題。

英國免疫學家克魯克桑克（Sheena Cruickshank）表示，現在就談論XBB.1.5是否比其他病毒株更危險還為時過早，不過她對疫情仍抱持樂觀態度，「我們確實看到美國與新冠相關的住院人數正在上升」，但由於全球多數人都已接種了新冠疫苗，因此任何新變種所帶來的感染應該都不會太嚴重，「我們至少是有一些保護力的」。

▲▼范科霍芙（Maria Van Kerkhove）。（圖／路透）

▲WHO認為，XBB.1.5不造成太大影響。（圖／路透）

倫敦衛生和熱帶醫學學院教授海曼（David Heymann）也指出，雖然人們對於XBB.1.5還有許多東西需要了解，但在疫苗接種率高且有過感染史的國家不太可能造成重大問題。巴克利教授也不特別擔心接種過疫苗的人群，但她認為，XBB.1.5可能會對弱勢群體，包括免疫功能低下的人，造成影響。

▌WHO對XBB.1.5的對策

范科霍芙透露，WHO的新冠變種追蹤小組現正對XBB.1.5進行風險評估，並將在未來數日公佈結果。據路透社報導，南非科學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）表示，現在的情況「十分複雜」，尤其中國在去年12月突然宣布終止「清零」政策後出現了大規模感染，導致疫情未來走向更加不明朗。WHO則宣布，他們會借助實驗室研究和真實世界的疫情數據，密切監控XBB.1.5的危險程度與可能變化。

►XBB.1.5是傳播力最強毒株！病例1周狂翻1倍　WHO：疫情以來首見
►新冠魔王變種「XBB.1.5」侵襲南韓！　境內發現13起病例
►新魔王入侵英國！每25人確診就有一宗XBB.1.5　醫院走廊睡滿病患

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