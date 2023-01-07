花車遊行悲劇！拖車失控「直衝人群」輾死觀眾　恐怖畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙一場聖誕遊行發生恐怖意外，隊伍中一輛拖拉車疑似煞車失靈，連著花車沿下坡滑落，當場衝進人群中，撞倒多人後才撞上牆壁停下來，一名老婦慘遭輾死，另有4人受傷，包括一名年僅2歲的男童。

根據《鏡報》，西班牙第四大城塞維亞（Seville）的馬爾切納小鎮（Marchena）5日舉行三王節遊行，晚間約8時15分發生意外，一輛拖著遊行花車的拖車突然失控，一路往下滑。

▲ 拖車連同花車衝進人群，現場民眾尖叫連連。（圖／翻攝自推特）

影片中可見，巨大的拖車直接開進人群中，連著後方花車往下行進，現場尖叫聲不絕於耳，離拖車有段距離的觀眾也滿臉驚恐，不斷向後退。

由於遊行路線在斜坡上，拖車失控下滑約25公尺。據目擊者說法，拖車駕駛曾試圖停車，但沒有成功，便試圖按喇叭警告人群，並設法避開樂隊和觀眾，但撞上牆以前仍輾過數人。

一名72歲老婦不幸身亡，一名2歲男童重傷送醫，另有一名成年人頭部傷勢嚴重，其他傷者接受治療後已經出院。但警方估計還有更多人受傷，因為有些傷者事發後自行前往就醫。

居民回憶，當時他先是聽見有人開始喊叫，接著就看見人們到處跑，拖拉車從人們身上輾過，後來所有人都試圖幫助傷者或情緒崩潰的民眾。

當地媒體也指出，事發地點是遊行路線上相對較不擁擠的區域，若發生在其他地方，後果恐怕更嚴重。相關調查仍在進行中，初步線索顯示是拖拉車煞車失靈導致。