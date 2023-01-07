「普丁停火是謊言」烏克蘭怒批　俄軍仍持續空襲！消防員慘被炸死

▲烏克蘭軍人在基輔市中心的聖米迦勒金頂修道院參加烏克蘭武裝部隊的東正教聖誕節慶祝活動。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁下令在東正教聖誕節期間對烏克蘭停火36小時，然而，烏克蘭官員們指控一切都是謊言，俄軍仍然在幾個地區開火，各地都響起空襲警報，還有一名烏克蘭救援人員在消防站受到空襲時喪生。與此同時，美國6日宣布迄今對烏克蘭最大宗援助案，軍援高達30億美元。

普丁先前下令自6日中午12時起，對烏克蘭停火36小時，因為許多俄羅斯與烏克蘭的東正教徒，會在此期間慶祝聖誕節，「我們也呼籲烏克蘭宣布停火，讓這些信徒可以在平安夜與聖誕節參加禮拜。」但據BBC報導，普丁的單方面承諾似乎沒有太大效果，在所謂的停火生效後，烏克蘭各地仍報告稱聽見空襲警報。

▲網路社交媒體上一則發布於1月6日的影片截圖顯示，烏克蘭消防員在赫爾松州處理俄羅斯砲擊後的救災工作。（圖／路透）

烏克蘭赫爾松州長表示，俄軍襲擊當地一座消防站，導致一名救援人員死亡，另有4人受傷。烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）則說，東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）也遭攻擊，有十多處建築物被轟受損。盧甘斯克州州長赫戴（Serhiy Haidai）批評，俄方聖誕停火是「謊言和陷阱」，警告民眾不要參加禮拜或聚集在擁擠的地方。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯休戰是為阻止烏軍在東部的推進，並且為俄軍爭取時間增加裝備、補足軍力。烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）向BBC表示，「已經宣布停火兩個半小時了，實際卻是整個烏克蘭領土都處於空襲警報中，我認為這說明了一切，基本上所謂停火就是俄羅斯人捏造出來的。」

▲烏克蘭第80獨立空降旅（80th Separate Air Assault Brigade）的士兵1月6日在盧甘斯克州克爾米納（Kreminna）前線，度過俄方宣布停火的東正教聖誕節期間。（圖／路透）

對於烏方指控，俄羅斯方面則表示，是烏克蘭軍隊在停火期間襲擊俄羅斯陣地，俄軍才開火反擊。俄羅斯國家電視台也報導，頓內茨克市遭到襲擊。BBC報導稱，儘管俄羅斯官員堅稱停火聲明仍然有效，但沒有跡象表明雙方對戰有任何明顯的緩和。

與此同時，白宮發言人6日宣布美國將對烏克蘭軍援30億美元，包含有「坦克殺手」之稱的布萊德雷步兵戰車、防地雷反伏擊車（MRAP）、其他運兵車和自走砲等，是美國迄今對烏最大援助案。