　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

▲▼貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）。（圖／路透社）

▲貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）。（圖／路透社）

文／中央社柏林6日綜合外電報導

德國政府發言人今天指出，數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。

法新社報導，美國總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布，兩國將運交裝備強大的步兵戰車幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

美國將運交布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles），這種步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）指出，運交40輛貂鼠式步兵戰車，足夠一個營的裝備。

他說：「這40輛步兵戰車將在今年第1季準備妥當，以便到時交付烏克蘭。」他還表示，烏軍使用這種戰車的訓練將在德國進行。

此外，繼美國之後，德國表示將運交最先進的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統給烏克蘭。

針對這些新的軍援，俄羅斯駐柏林大使館譴責稱「此舉加劇了在烏克蘭的衝突」。

 
ET快訊
詭異山路驚見「一排飯碗」整齊擺好！眾人勸快逃　釣出內行解答
快訊／國1圓山段火燒車　黑煙竄天際
小甜甜尪千字聲明誰寫的？前教友揭「幕後操盤手」　離譜SOP曝
只要1元爽喝！4大超商「補班咖啡優惠」一次看　還有買1送1
奧客把「客人誤認店員」狂罵：叫你主管出來　本尊現身結局神展開
台商確診X光驚見「大白肺」　胸腔醫嘆：留在中國恐死路一條

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

協商終見進展　麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點、台積電ADR漲逾3%

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

金融時報：台灣要打造「台版SpaceX」　打算發射自己的衛星網路

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

歐洲「感覺像夏天」破解俄羅斯減供天然氣陰謀　西班牙氣溫25度

法國2022年均溫創新高　冬季運動賽事缺雪取消

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

疑阿公釀禍...台中惡火5死　長子憔悴：只能接受現實

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

協商終見進展　麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點、台積電ADR漲逾3%

BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

金融時報：台灣要打造「台版SpaceX」　打算發射自己的衛星網路

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

歐洲「感覺像夏天」破解俄羅斯減供天然氣陰謀　西班牙氣溫25度

法國2022年均溫創新高　冬季運動賽事缺雪取消

堺雅人閃電退社！《半澤直樹3》陷3隱憂驚傳拍不成…離開20年↑老東家

1歲半女童遭爸拿菸燙手洩憤　傷疤2年仍可見！結局曝光

馬斯克又創一家頂級獨角獸　估值8860億！靠聊天機器人ChatGPT爆紅

唐綺陽看完隋棠命盤「倒抽一口氣」：這樣還能當女明星根本是奇蹟

宋逸民教會網軍「1則留言10元」！監控教徒方式曝光 前教友：早就變樣

快訊／國1圓山段火燒車　黑煙竄天際

快訊／疑「點火驅蛇」卻燒死5親人！台中倖存阿公遭羈押

鍾小平表態再戰中正萬華立委　要串聯青壯世代拚「國會過半」

清償百萬帳款　永和水岸宅「樺福水悅」27戶法拍喊卡　

「新Nissan Sentra」油耗超過24km／L！新顏值超動感　今年3月見

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點

台灣行人地獄丟臉全歐洲　法、俄：野蠻行徑

台版SpaceX　台灣將打造自有星鏈

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

BNT：將在英國進行癌症疫苗試驗

中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

女童懷胎8月不知情　阿姨陪看診：被性侵了

協商終見進展　麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

即／普丁突下令「先停火」！

更多熱門

相關新聞

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

美國今天宣布對烏克蘭軍事援助30億美元，白宮表示這是美國迄今對基輔最大宗援助案。

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

美可望再援烏860億元　含50輛布萊德雷戰車

美可望再援烏860億元　含50輛布萊德雷戰車

烏控俄準備恐攻　警告民眾不要上教堂

烏控俄準備恐攻　警告民眾不要上教堂

東正教歡慶聖誕節　普丁下令俄軍停火

東正教歡慶聖誕節　普丁下令俄軍停火

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破22年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

宋先生被轟「給小甜甜養」！曝夫妻經濟分工：我賺得夠用

跟萌妹約會「一路擦邊球」　他蛋蛋痛爆...原因揭曉

彩迷瘋搶2000元刮刮樂　爽中3張百萬

男友無套激射！竟叫她「用可樂洗下面」　結果悲劇了

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

李玟富商老公爆「劈腿嫩妹」　姊發聲

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

啦啦隊陳伊私密片驚爆外流　男方是他

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面