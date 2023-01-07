BNT表示將在英國進行「癌症疫苗」試驗　今年9月開始

▲德國BioNTech（BNT）藥廠將與英國合作「癌症疫苗」試驗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國政府6日宣布與德國公司BioNTech建立合作夥伴關係，將從9月開始在英國開展個人化的mRNA 療法試驗，包括癌症疫苗，並將目標放眼在2030年之前，為患者提供10,000種療法。不過相關的平權倡議人士也強調，任何的療法突破，政府都應確保以「可承受」的價格供應，並向全球癌症患者提供服務。

根據CNBC報導，英格蘭的癌症患者將參與個人化的mRNA療法試驗，包括透過「刺激免疫系統」攻擊有害細胞的癌症疫苗，預期將被施用於早期與晚期患者，並防止癌細胞返回。

BNT執行長薩欣（Ugur Sahin）表示，「我們的目標是利用我們研究了20多年的技術，來加速免疫療法和疫苗的開發，這項合作將涵蓋影響全球數億人面對各種類型癌症和傳染病。」

英國國家癌症臨床主任強生（Peter Johnson）說，mRNA技術有可能改變治療多種疾病的方法。

英國組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）的平權倡議人士比爾利（Tim Bierley）呼籲，政府有道德責任推動BioNtech為這種可能挽救生命的疫苗，設定合理價格，以確保所有人都能取得，