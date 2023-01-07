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中國遊客將重出國門　東南亞各國料成最大贏家

▲▼ 泰國曼谷2019跨年煙火 。（圖／路透）

 ▲中國8日取消入境防疫集中隔離，可望帶動出境東南亞旅遊潮。圖為泰國曼谷2019跨年煙火 。（圖／路透）

文／中央社

中國8日取消入境防疫集中隔離，可望帶動出境旅遊潮。由於東南亞國家不會像歐洲、日本和美國一樣對來自中國的入境旅客實施COVID-19強制採檢，東南亞各國旅遊經濟料受惠最多。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒正在中國14億人口之間迅速傳播，但這個全球第二大經濟體仍將於1月8日開放邊界，在中國境內被嚴厲封控3年後，預料會有一波渴望解悶的遊客蜂擁出國。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）指出，重新流動的這類中國觀光客會選擇「最低限度麻煩」並前往不需要篩檢的地點，進而可望讓東南亞受惠。

他說道：「當地機場越忙碌，對他們的經濟就越有利。」

澳洲、英國、印度、日本和美國等國家都要求從中國入境的旅客必須出示COVID-19陰性採檢證明，但柬埔寨、印尼和新加坡等東南亞國家都沒有這類規定。

▲▼ 新加坡,Marina Bay,濱海灣,魚尾獅公園。攝於2020月12月31日。（圖／路透）

▲新加坡目前沒有要求從中國入境的旅客必須出示COVID-19陰性採檢證明。（圖／路透）

除了馬來西亞和泰國會對班機廢水進行病毒檢測以外，東南亞11個國家對中國旅客沒有差別待遇。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）說：「我們對任何國家都不會有歧視立場。」

甚至在新聞報導當地不用採檢之前，中國民眾對這個地區的興趣早已相當濃烈。

中國國際旅遊交易會（ITB China）於去年12月公布的調查顯示，7成6的中國旅行社把東南亞列為恢復出境旅遊時的首選地區。

東南亞許多國家都屬依賴旅遊業的經濟體，當地海灘天堂、豪華購物中心和賭場的中國遊客占了很大比重，過去幾年少了他們，讓這些地方蒙受重創。

如今，當地觀光業已經準備好歡迎中國遊客回籠。

花旗集團（Citi）表示，2019年出境旅遊的中國遊客達1億5500萬人次，共支出2546億美元（約新台幣7兆8000億元），這數字接近越南的國內生產毛額（GDP）。花旗的研究人員預期大眾旅遊「有意義的復甦」將於今年第2季開始出現。

2019年入境越南的1800萬人次外國旅客，其中有近1/3來自中國，入境新加坡的外國旅客約1/5為中國人，消費額高達9億新加坡幣（約新台幣206億元）。

泰國預計今年將迎來500萬人次中國遊客，約是2019年1099萬人次中國遊客的一半。相較於疫情大流行前到訪的300萬人次中國遊客，馬來西亞預計今年將接待150萬至200萬人次中國遊客。

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