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世新大學播映《科學少女》　推廣科普AI教育不遺餘力

圖一：世新大學播映科普AI教育電影《科學少女》，校長陳清河（左二）與片尾曲演唱者李易翰（右二）合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學播映科普AI教育電影《科學少女》，校長陳清河（左二）與片尾曲演唱者李易翰（右二）合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

金獎團隊製作，挑戰熱門AI題材的國片《科學少女》今（6）晚在世新大學大禮堂播映，融合親子、生命教育等成長題材，吸引校內教職員生、校外社區居民與鄰近小學生家庭一同欣賞。

世新大學校長陳清河長期致力於科普知識的推廣，他特別介紹，電影監製王銀國是台師大通識中心教授，他們都期待可以透過電影與傳播的力量，將科學、人文的理念傳遞給不同年齡層的社會大眾。更能打破觀眾對科普節目的刻板印象，藉由戲劇張力與感人故事，將寓教於樂的精神，發揮的淋漓盡致。

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圖二：世新大學不少教職員生一同欣賞電影《科學少女》。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學不少教職員生一同欣賞電影《科學少女》。（圖／世新大學提供）

現代社會普遍認為，過度依賴電子產品造成人與人之間的溫度下降，或許並非如此呢？獲科技部補助的《科學少女》是台灣少見以科普為題材的電影，由《神之鄉》導演莊景燊執導，網羅盧以恩、姚以緹、王傳一、林暉閔等主演，獲選為桃園電影節開幕片。世新大學放映場也邀請打造片尾曲〈終於懂了〉的理化老師李易翰出席交流，他表示，學習科學、相信科技，一定可以為人生帶來許多美好的事情，本片也想告訴大家，經過時間的適應，科技也會充滿溫度。

結合娛樂及教育的影響力，《科學少女》為世新在學期末帶來溫暖情懷，並鼓勵學子們勇敢向學，在科普傳播領域一展長才。世新大學共同課程委員會主任委員楊惟任表示，世新對於科普素養的推動向來不遺餘力，我們也樂於將傳播領域最好的環境、設備、資源跟內容，與在地民眾分享，一方面可以提高社區居民對於科學知識的興趣，另外也能夠強化世新大學社會責任的實踐。

圖三：《科學少女》導演莊景燊（左起）與演員盧以恩、姚以緹、鄭品茜在拍片現場。（圖／華影提供）。

▲ 《科學少女》導演莊景燊（左起）與演員盧以恩、姚以緹、鄭品茜在拍片現場。（圖／華影提供）。

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