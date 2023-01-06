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歐洲「感覺像夏天」破解俄羅斯減供天然氣陰謀　西班牙氣溫25度

▲▼西班牙畢爾包（Bilbao）異常溫暖的氣溫，男孩們在噴泉玩耍。（圖／路透）

▲2023年1月西班牙畢爾包（Bilbao）異常溫暖的氣溫，男孩們在噴泉玩耍。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

新的一年才剛到來，歐洲部分地區則是遭遇創紀錄的「冬季高溫」，環保活動人士呼籲加快應對氣候變化的行動，但同一時間，正在為石油、天然氣價格苦苦掙扎的各國政府，卻因此獲得短期喘息機會，減緩俄羅斯減供燃料的影響。

根據《路透社》報導，從瑞士到波蘭再到匈牙利，數百個地點的溫度記錄被打破，布達佩斯迎來了最溫暖的平安夜，1月1日的溫度攀升至攝氏18.9度。

在法國，12月30日至31日的夜晚是有記錄以來最溫暖的夜晚，元旦那天西南部的氣溫攀升至近攝氏25度，而通常熙熙攘攘的歐洲滑雪勝地，卻因缺雪而空無一人。

德國氣象局表示，自1881年開始記錄以來，該國從未觀察到如此溫和的氣溫變化，該國曾記錄到超過攝氏20度的氣溫。

▲▼2023年1月瑞士滑雪勝地因為氣候異常溫暖不下雪，只好鋪上一層人造雪。（圖／路透）

▲2023年1月瑞士滑雪勝地因為氣候異常溫暖不下雪，只好鋪上一層人造雪。（圖／路透）

捷克電視台報導說，私人花園中的一些樹木開始開花，而瑞士氣象和氣候學辦公室（Switzerland's office of Meteorology and Climatology）向早開花的榛樹過敏患者發出花粉警告。

西班牙巴斯克自治區（Basque Country）畢爾包（Bilbao）機場的氣溫高達攝氏25.1度。人們坐在畢爾包古根漢博物館（Guggenheim Museum）外或沿著內維翁河（River Nervion）散步曬太陽。

81 歲的畢爾包居民福爾蓋拉（Eusebio Folgeira）說，「這裡總是下很多雨，非常冷，現在是1月，（但現在）感覺像夏天。」

異常溫和的氣溫讓歐洲各國政府在短期內鬆了一口氣，在俄羅斯削減對歐洲的燃料供應後，歐洲各國政府一直在努力確保稀缺的天然氣供應，並抑制價格飆升。

由於天氣溫和，許多國家的供暖需求下降，有助於降低天然氣價格，4日上午，天然氣價格為每兆瓦時（per megawatt hour）70.25歐元，這是自2022年2月以來的最低水準，也就是回到俄羅斯入侵烏克蘭之前的水準。

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