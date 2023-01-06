經貿辦：台灣以「第三國」身分加入中美WTO晶片訴訟　確保利益

▲經貿辦：台灣以「第三國」身分加入中美WTO晶片訴訟。（圖／路透）



文／中央社

中國針對美國實施晶片出口管制向WTO提起訴訟。行政院經貿談判辦公室今天表示，台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，已於1月3日以第三國身分申請加入諮商，以確保國家戰略產業健全發展，但不代表台灣支持或反對當事國任何一方的立場。

經貿辦今天發出聲明指出，台灣此次以第三國身分申請加入諮商是為確保民主供應鏈穩固；台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要夥伴，為對案情有較深入瞭解，確保國家戰略產業健全發展，決定向世界貿易組織（WTO）提出參與諮商的意向。

經貿辦強調，第三國就諮商過程是以觀察角色參與，目的是為進一步了解諮商雙方對於案情的立場及說明，不代表支持或反對當事國任何一方立場，近日有部分外國媒體的標題影射台灣採取特定立場並不正確。

此外，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中對中央社記者說，台灣並非是要參與「諮商」的討論，因為縱使獲同意加入，也沒有參與討論、發言的權利，主要是去了解爭端的實際狀況，看雙方如何過招，外界不能解釋成台灣選擇特定立場。

鄧振中指出，過去中美互控的情況很頻繁，但多半是美國告中國，縱使台灣有申請以第三國身份加入「諮商」，只要被控訴國不同意，就無法參與。

他表示，台灣本來就希望多了解國際上的紛爭與實際理由，因為這些貿易爭端對台灣影響很大，申請參與「諮商」是一個正常程序，後續若中美諮商不成，走上WTO爭端小組審查一途，台灣也能再次申請加入，讓經貿談判人員有多參與歷練的機會。