　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京快被擠爆了！政府發錢求民眾移居　搬去鄉下「每人可拿23萬」

▲▼東京。（圖／CFP）

▲東京目前的人口已達3700萬，讓政府覺得這個生活圈「實在是太擁擠了」，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本東京目前的人口約為3700萬，比全台的2300萬人口高出了60%以上，導致首都圈過度擁擠，生育率卻不斷下降。為了解決這一問題，政府最近加大獎勵力度，激勵人們搬離擁擠的首都，同時振興人口稀少的鄉村，並提振不斷下降的出生率。

綜合外媒報導，為了鼓勵東京密集的人口外移，日本中央政府發言人透露，從2022年4月開始，東京地區的家庭如果搬到人口較少的地方，那每個孩子將有資格獲得100萬日圓（約新台幣23萬元）的補助。

這已不是日本首次利誘民眾離開東京，但政府這次祭出的補助比之前的30萬日圓（約新台幣6.9萬元）高出了3倍之多。不過CNN指出，不少日本大公司都坐落於東京，而且當地也是日本的經濟中心，因此吸引了各地人口遷移到該處尋找工作機會。

▲▼東京。（圖／CFP）

日本2021年統計數據顯示，新冠爆發前，各地遷入東京的人數比遷出東京的人數多出了8萬人之多。然而，這種移居模式卻讓人口本就嚴重高齡化的日本，鄉下人口流失得更快；小地方的居民越來越少，人口年齡越來越大，數百萬座房子無人居住。

日本的全國人口普查也顯示，在2022年，日本除了東京以外，有半數以上城市被歸類為人口稀少地區，而人口聚集在東京也帶來了不少問題，其中受衝擊最大的便是該國的人口危機，因為生育率會不斷下滑，而人口老齡化問題也會越來越嚴重。

專家表示，東京高昂的生活成本、有限的空間，以及缺乏托兒服務，使得在東京撫養孩子變得困難，因此東京人生的孩子越來越少，而當地的生育率也是日本47個縣中最低的一個，因此政府的這項措施有望可緩解目前的這一困境。日本政府希望到2027年，有1萬人可以搬離東京。

ET快訊
「過年換新鈔」13日開跑　全台454家銀行、郵局都可換
快訊／下班注意！北捷文湖線爆異常「列車延誤」
台中5死惡火！起火點在倖存阿公床旁　他縱火罪遭移送
小甜甜婚姻為何出事？鳳梨點破「1大隱患」：肯定衝突不斷
麥克風沒關！　立委飆罵X髒話全都錄
宋先生友人說話了！　喊冤「他有想為家庭付出努力」
情侶網咖激戰　他手一伸下場慘了
快訊／華航年終開獎！　平均調薪3％
白家綺自爆被霸凌！　國中反轉「同學頭上捏爆珍奶」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

億萬富豪跨年「爽炸14分鐘煙火秀」卻釀大火！　整片山坡燒成焦土

人妻賺到「第一份薪水」想孝敬父母　尪秒勸阻還問：我媽有嗎？

東京快被擠爆了！政府發錢求民眾移居　搬去鄉下「每人可拿23萬」

金正恩每晚帶女人開房！夜夜笙歌淫亂過往曝　連老爸都管不了

日媒：岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

交往一年女友瘋狂逼婚　22歲男怒抽皮帶痛扁「淋油放火燒死她」

12歲女童「懷胎8月」挺凸肚渾然不知　阿姨陪她看診：被性侵了

中國旅客湧入！南韓政府：機場、隔離設施加派軍警人力防疫

日本新增456死創新高！放寬病歿者下葬規定　不再強制包屍袋

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂噴錢　每天工作20hrs還不清

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

柴柴咬垃圾低頭超心虛 被訓話走路自帶慢動作

億萬富豪跨年「爽炸14分鐘煙火秀」卻釀大火！　整片山坡燒成焦土

人妻賺到「第一份薪水」想孝敬父母　尪秒勸阻還問：我媽有嗎？

東京快被擠爆了！政府發錢求民眾移居　搬去鄉下「每人可拿23萬」

金正恩每晚帶女人開房！夜夜笙歌淫亂過往曝　連老爸都管不了

日媒：岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

交往一年女友瘋狂逼婚　22歲男怒抽皮帶痛扁「淋油放火燒死她」

12歲女童「懷胎8月」挺凸肚渾然不知　阿姨陪她看診：被性侵了

中國旅客湧入！南韓政府：機場、隔離設施加派軍警人力防疫

日本新增456死創新高！放寬病歿者下葬規定　不再強制包屍袋

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂噴錢　每天工作20hrs還不清

「我的圓寶呢？」大貓熊圓圓母女分居首日　場內狂奔急找兒還跌倒

4題目測驗思維方式「富人or窮人」！改掉7行為　讓你變有錢

瀕滅萊島鴨現身花蓮？引發2派論戰不休　特生中心提5證據説話了

「村裡來了陌生人」彰化福興鄉居民怕怕　警一查竟是殺人通緝犯

億萬富豪跨年「爽炸14分鐘煙火秀」卻釀大火！　整片山坡燒成焦土

聰明房東！　松勤街「豪宅轉商辦」低層租金單價站穩3千元

新娘「枯坐大廳5小時」！腳還不准碰地...觀禮者：要磨一磨脾氣

公寓「3房2廳」賣880萬！他開街景圖傻眼　鄉民見條件嘆：寧願租屋

北捷下班時刻傳故障　文湖線「設備異常」往動物園方向延誤

歲末福兔迎祥來！金山區公所寒冬送暖心　陪伴弱勢家戶歡喜迎新年

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

即／普丁突下令「先停火」！

巴拉圭4月大選　候選人：若當選將與台斷交

日本妹「野外排泄」大方露　吸出超狂點閱

威廉「叫專機起飛」別等哈利！女王駕崩內幕曝

哈利爆在威廉婚禮GG全程軟趴趴：我割掉了

墨國客機遭槍擊乘客嚇爆　全因毒梟之子被抓

哈利王子自爆17歲吸毒！在阿富汗射殺25人

兒子新女友是單親媽！爸崩潰招了：孩子是我的

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

確診陸客落跑遭逮　赴韓5次全為整形

東正教歡慶聖誕節　普丁下令俄軍停火

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

妹子爆乳欲聚人心　結果媽媽亂入讓人高潮

就業數據強勁聯準會可能再升息　美股收低339點

更多熱門

相關新聞

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

金正恩每晚帶女人開房！淫亂過往曝　連老爸都管不了

北韓領導人金正恩曾與多名女子傳出緋聞，包含知名女歌手玄正月。如今他看似「收山」，甚至破天荒帶著女兒公開亮相，企圖營造好父親的形象，不過卻有朝鮮半島專家出書爆料，金正恩年輕時生活淫糜，經常帶著不同女子出入平壤的高級飯店，夜夜笙歌，連父親金正日也看不下去，下令禁止他出入該酒店。

岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

大谷翔平領銜經典賽　日本搶先公布12人

大谷翔平領銜經典賽　日本搶先公布12人

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

中國旅客湧入　南韓機場加派軍警人力防疫

中國旅客湧入　南韓機場加派軍警人力防疫

關鍵字：

日本日韓要聞人口

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

白家綺驚爆國中霸凌！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面