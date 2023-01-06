金正恩每晚帶女人開房！夜夜笙歌淫亂過往曝　連老爸都管不了

▲金正恩年輕時生活淫亂，經常帶女人開房。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩曾與多名女子傳出緋聞，包含知名女歌手玄正月。如今他看似「收山」，甚至破天荒帶著女兒公開亮相，企圖營造好父親的形象，不過卻有朝鮮半島專家出書爆料，金正恩年輕時生活淫糜，經常帶著不同女子出入平壤的高級飯店，夜夜笙歌，連父親金正日也看不下去，下令禁止他出入該酒店。

根據《中央日報》報導，專門研究朝鮮半島的日本廣島大學客座教授牧野愛博出版了名為《金正恩與金與正》的最新著作，內容揭露金氏家族的各項秘辛與金正恩的荒謬過往。

書中指出，金正恩與哥哥金正哲年輕時經常帶著漂亮女性出入平壤的高麗飯店，只要兄弟倆入住，飯店就會封鎖出入口，不讓房客自由活動。然而兩兄弟日日宣淫的行為也徹底惹毛當時還在位的父親金正日，氣得下令兩人禁止進出高麗飯店。

儘管如此，天生反骨的金正恩卻與聽話的金正哲相反，不願聽從父親指令，照樣帶著女人出入飯店，讓父子關係降至冰點。所幸有妹妹金與正居中協調，父子倆的關係才有所緩和。

書中更提到金正恩特別重用金與正的原因。金正日2008年曾經因病倒下，後來他雖順利重回崗位，但是經常帶著妹妹金敬姬到處視察。而多次傳出病危說的金正恩也是因為身體狀況堪憂，才會讓金與正同行。且金與正從小就想從政，但卻一直遭到打壓，直到金正日去世後，才得以進入政壇，並逐漸走入權力核心。