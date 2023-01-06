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億萬富豪跨年「爽炸14分鐘煙火秀」卻釀大火！　整片山坡燒成焦土

▲▼美國「帝國房地產信託」（Empire State Realty Trust，ESRT）的CEO馬爾金（Tony Malkin）。（圖／美聯社）

▲美國億萬富豪馬爾金（Tony Malkin）跨年到紐西蘭放煙火，結果整片山坡地被他燒毀。（圖／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國「帝國房地產信託」（Empire State Realty Trust，ESRT）的CEO、紐約億萬富翁馬爾金（Tony Malkin）迎接2023年的前夕，在他名下一處紐西蘭別墅莊園砸錢安排了長達14分鐘的跨年煙火秀，結果不慎引發山火，讓當地居民快要氣瘋了。

根據紐約郵報報導，擔任市值逾18.6億美元（約新台幣570億元）信託基金董事長兼執行長的馬爾金，跨年夜也過得相當奢華，1月1日午夜邁入新的一年時，他在紐西蘭南島奧塔哥大區（Central Otago）一座豪華莊園附近，欣賞自己花錢安排的煙火秀，不料周邊山坡草坪也因此直接燃燒了起來。

報導指出，有超過1.2英畝（約1470坪）的土地面積被燒毀，綠油油的草地變成焦黑一片，當地消防員還得為此出動救火，在距離他的豪華莊園不到幾公尺處奮力撲滅火勢。事實上，早在跨年前當地居民就已經請願反對煙火計畫，但最後馬爾金還是燃放了煙火。

鄰居奎因（Johnny Quinn）憤怒地說，「一個外地人可以進來燃放14分鐘的商業煙火，然後把山給燒了，這整件事就像個笑話。」許多當地人反對放煙火的原因除了危險性，也擔心煙火會傷害野生動物和牲畜，因此要求當局規範禁止私自放煙火。奎因說，馬爾金目前尚未就火災意外向居民道歉。

據報導，這位億萬富翁拒絕透過發言人發表評論，只說了他和家人對於因應火災的警消「專業的作業」表示感謝，也不回應媒體提問。

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