中國旅客湧入！南韓政府：機場、隔離設施加派軍警人力防疫

▲南韓自本月2日起，來自中國且持90天短期簽證的旅客在抵達機場後，必須接受PCR檢測。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

為了應對中國旅客入境，南韓政府6日針對來自中國等海外入境者的加強版防疫措施進行檢查，決定擴充防疫現場的軍警等人力，地點涵蓋機場、確診者隔離設施等。

韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部6日與中央政府部門、地方政府舉行會議，得出上述在防疫現場擴充軍警等人力的結論。自本月2日起，來自中國且持90天短期簽證的旅客在抵達機場後，必須接受PCR檢測，一旦結果呈陽性，就必須前往指定地點隔離，5日起入境還要提交陰性證明，7日起提交陰性證明的對象擴大至港澳入境者。

相關措施實施初期，因新冠訊息管理系統一度發生錯誤，曾出現入境者訊息未與地方政府共享的狀況。中央災難安全對策本部說明，系統已修復完成，政府將嚴格檢查防疫訊息管理系統，做好海外入境及防疫等所需工作。

依據統計，自2日起迄今，來自中國、在機場檢疫站接受PCR檢測的短期入境者，已累計277例確診。機場附近的臨時隔離設施最多可容納205人，目前已有67人入住。長期居留者與南韓籍人士將接受居家隔離。

至於本周拒絕隔離落跑的41歲中國籍男子A某，南韓政府表示，將依據《傳染病預防及管理相關法律》等予以嚴懲。A某現階段正接受隔離，待隔離結束後，將接受調查並被問責處罰。