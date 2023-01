美國槍擊「連開10多槍」多人中彈　饒舌歌手正在附近拍攝

▲警方稍早表示,這起事件起源於兩群人爭吵,後來演變成為槍擊事件。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

美國佛州城市邁阿密花園(Miami Gardens)5日一間餐廳外發生槍擊事件,多人中彈,至少10人受傷。外傳槍擊案發生時,饒舌歌手蒙塔納與Rob49正在當地進行拍攝。

綜合福斯新聞、邁阿密先鋒報等報導,邁阿密花園警方5日晚間近8時左右,派人趕往The Licking餐廳外的槍擊現場,發現多名受害者。目擊者透露,當時聽到10至15聲槍響,隨後在場群眾奔逃。

另有人透露,事發當下,饒舌歌手蒙塔納(French Montana)正在餐廳附近進行拍攝。目擊者莫格爾(Ced Mogul)稱,他當時走出餐廳就是為了觀看饒舌歌手進行拍攝,但就在整群圍觀的群眾中,有人的手錶、錢包被搶,現場狀況突然變得緊張,「至少開了13、14或15槍吧,速度很快」。

警方稍早表示,這起事件起源於兩群人爭吵,後來演變成為槍擊事件。警方尚未給出確切受傷人數,但消息指出,傷者人數超過10人。醫療與消防人員事後也抵達現場,把4名受害者送往醫院接受治療,已知其中一人命危,其餘傷者自行前往醫院。

#NEW: Rapper 'CED Mogul' shared this video with @nbc6. He says shows #FrenchMontana and #Rob49 in the backseat of a car during the video shoot, and prior to the shooting.



Witnesses say #Rob49 was among nine people shot. @MGPDFL would only confirm multiple shot. #Miami pic.twitter.com/xHjCuIaI7H