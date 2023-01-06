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南韓要求陸客入境「持陰性證明」！　落地陽性率仍高達12.6%

▲▼ 南韓要求中國入境旅客落地PCR。（圖／達志影像）

▲南韓要求中國大陸入境旅客登機前提供陰性證明，並實施落地PCR檢測。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

中國大陸當局在疫情急速擴大的同時，放寬入境限制，而各國為避免來自中國的新冠變異株傳入，紛紛對陸客祭出入境限制。南韓政府2日起要求陸客在抵韓後，須接受PCR檢測，5日起則要求陸客須持陰性證明才能登機。儘管如此，在新制上路的第1天，陸客落地陽性率仍高達12.6%，平均每8人就有1人確診。

根據《韓聯社》報導，南韓當局2日起要求來自中國且持90天短期簽證的旅客在抵達機場後，接受PCR檢測，一旦結果呈陽性，就必須前往隔離地點隔離。為避免新型變異株傳入，南韓政府再度宣布，自5日起，所有從中國大陸出發、前往南韓的班機，機上旅客都須檢附陰性證明才能起飛。

▲▼1月2日，南韓仁川國際機場開始針對從中國入境旅客實施PCR篩檢。（圖／CFP）

▲南韓2日起要求陸客落地後須進行PCR檢測。（圖／CFP）

南韓疾病管理廳6日指出，5日是新制上路的首日，當天共有1247名中國籍人士搭機抵達仁川機場，其中有278人是持90天短期簽證入境，因此須在機場接受PCR檢測。當中有35人結果呈陽性，共計12.6%，也就是說每8人就有1人確診。

根據南韓目前規定，所有來自中國大陸的班機僅可由仁川機場入境，且持短期簽證者必須在機場接受檢測，而持長期簽證或是南韓籍人士則可在入境1天內至居住地附近的保健所接受檢測。

報導指出，大部分陸客在中國的檢測到入境南韓，中間至少會間隔48到50小時，因此有部分旅客會在這段期間內出現症狀、篩陽。

中央防疫對策本部防疫支援團長洪禎翊6日在記者會上指出，「這些旅客在入境前檢查時可能處於潛伏期，直到抵達南韓後才轉陽。」

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