老翁月台等車遭怪男「喪屍式啃臉」　當場扯下耳朵爆頭露出血骨

▲男子突然在車站啃咬一名老翁。（圖／示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州地鐵站發生攻擊事件，一名78歲男子在月台等車時，突然遭一名男子喪屍式攻擊，對方突然發狂往他的臉部狠咬，導致耳朵慘被扯下，還露出一部份頭骨，警方後來逮捕犯下攻擊案的25歲男子柯林(Koryn Kraemer)。

事件3日凌晨2時左右發生在波特蘭市郊區格雷沙姆(Gresham)的Cleveland Avenue火車站，受害男子站在月台上時，柯林靠近後突然瘋狂啃咬他的臉，直到警方趕到現場才把人拉開，發現他的耳朵已被咬掉，還清楚可以看到頭骨曝露在外。

The suspect accused of biting off an elderly Portland man's ear & face (leaving part of skull visible) said it was because he thought the man was a robot. Koryn Kraemer comes from a well-to-do family in Ocean Grove, NJ & played soccer at Oberlin College. https://t.co/j4qGtEppvK — Andy Ngô ????️ (@MrAndyNgo) January 6, 2023

柯林被捕後坦承，當天他喝了酒還吸食大麻、吩坦尼(Fentanyl)等毒品，因為他覺得該名老人是一個「機器人」，會根據氣味找到受害者並且殺人，所以他才先下手為強，還謝謝警察過來拉開他們，「救了他的命」。

受害老翁後來被送到醫院治療，雖然傷勢嚴重但是生命情況穩定。當地媒體發現，柯林以前在大學時曾是美式足球校隊，去年11月因為涉嫌破壞民宅，才被趕出所住的出租宅，目前被指控犯下二級襲擊罪，關押在監獄中候審。