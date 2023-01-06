　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老翁月台等車遭怪男「喪屍式啃臉」　當場扯下耳朵爆頭露出血骨

搭車,車站,月台（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲男子突然在車站啃咬一名老翁。（圖／示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州地鐵站發生攻擊事件，一名78歲男子在月台等車時，突然遭一名男子喪屍式攻擊，對方突然發狂往他的臉部狠咬，導致耳朵慘被扯下，還露出一部份頭骨，警方後來逮捕犯下攻擊案的25歲男子柯林(Koryn Kraemer)。

事件3日凌晨2時左右發生在波特蘭市郊區格雷沙姆(Gresham)的Cleveland Avenue火車站，受害男子站在月台上時，柯林靠近後突然瘋狂啃咬他的臉，直到警方趕到現場才把人拉開，發現他的耳朵已被咬掉，還清楚可以看到頭骨曝露在外。

柯林被捕後坦承，當天他喝了酒還吸食大麻、吩坦尼(Fentanyl)等毒品，因為他覺得該名老人是一個「機器人」，會根據氣味找到受害者並且殺人，所以他才先下手為強，還謝謝警察過來拉開他們，「救了他的命」。

受害老翁後來被送到醫院治療，雖然傷勢嚴重但是生命情況穩定。當地媒體發現，柯林以前在大學時曾是美式足球校隊，去年11月因為涉嫌破壞民宅，才被趕出所住的出租宅，目前被指控犯下二級襲擊罪，關押在監獄中候審。

ET快訊
快訊／大谷翔平領銜經典賽　日本公布12人名單
桃園男上廁所被噴屁股！　一輩子慘用人工肛門
獨／「裡面不能掉眼淚！」台中惡火奪5命　媽忍淚進冰庫認屍
牙刷、洗髮乳要自備！　7／1起不主動提供「一次用旅宿用品」
高雄少女遭20人當街猛揍蛋洗！　撕衣凌辱
今晚降溫！直逼冷氣團　極渦偏強「下波極寒時間曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長髮捲進卡丁車　15歲少女撕頭皮「大把頭髮被扯下」恐怖畫面曝光

人生「只買3次彩券」就中頭獎　18歲男商店買零食順手贏614萬元

馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

長大才發現父親沒死　女難擋「基因吸引」18歲和失散父發生關係

火車站月台出現詭異塑膠桶　清潔工聞惡臭發現「20歲腐爛女屍」

把老公體液當果醬！變態師餵學生「嘉明蛋糕」　警察夫被判100年

日媒：岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

交往一年女友瘋狂逼婚　22歲男怒抽皮帶痛扁「淋油放火燒死她」

12歲女童「懷胎8月」挺凸肚渾然不知　阿姨陪她看診：被性侵了

中國旅客湧入！南韓政府：機場、隔離設施加派軍警人力防疫

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

日媒：岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

交往一年女友瘋狂逼婚　22歲男怒抽皮帶痛扁「淋油放火燒死她」

12歲女童「懷胎8月」挺凸肚渾然不知　阿姨陪她看診：被性侵了

中國旅客湧入！南韓政府：機場、隔離設施加派軍警人力防疫

日本新增456死創新高！放寬病歿者下葬規定　不再強制包屍袋

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂噴錢　每天工作20hrs還不清

美國槍擊「連開10多槍」多人中彈　饒舌歌手正在附近拍攝

老翁月台等車遭怪男「喪屍式啃臉」　當場扯下耳朵爆頭露出血骨

Twitter逾2億用戶個資外洩！　資安人員：已流入駭客論壇

南韓要求陸客入境「持陰性證明」！　落地陽性率仍高達12.6%

日媒：岸田文雄下周赴英國　簽軍官相互准入協定

普發6000元拉升通膨？　主計總處：不會報復性消費、波動不大

僱用非法移工欠10萬元罰鍰　新北分署頭一遭幫賣全新沙發度難關

中磊2022年營收645.5億元　去年12月單月、Q4單季及全年營收皆創新高

交往一年女友瘋狂逼婚　22歲男怒抽皮帶痛扁「淋油放火燒死她」

大谷翔平領銜經典賽　日本搶先公布12人正選

買預售屋避開2、4樓！他賣房驚「殘酷1現象」　過來人破迷思

宏達電去年12月營收5.2億元　2022全年營收44.06億元

中信驚傳行員淪車手助詐騙　金管會：若屬實恐重罰5千萬

去女兒家被貓哈氣　半夜見「粉紅腰包」床邊偷看媽笑：一直觀察我

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

即／普丁突下令「先停火」！

巴拉圭4月大選　候選人：若當選將與台斷交

日本妹「野外排泄」大方露　吸出超狂點閱

墨國客機遭槍擊乘客嚇爆　全因毒梟之子被抓

哈利王子自爆17歲吸毒！在阿富汗射殺25人

兒子新女友是單親媽！爸崩潰招了：孩子是我的

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

威廉「叫專機起飛」別等哈利！女王駕崩內幕曝

哈利爆在威廉婚禮GG全程軟趴趴：我割掉了

東正教歡慶聖誕節　普丁下令俄軍停火

確診陸客落跑遭逮　赴韓5次全為整形

妹子爆乳欲聚人心　結果媽媽亂入讓人高潮

就業數據強勁聯準會可能再升息　美股收低339點

美眾院議長選舉第7輪投票　麥卡錫仍無法出線

更多熱門

相關新聞

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　最小僅4歲

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　最小僅4歲

美國猶他州一名男子因不滿妻子提出離婚要求，憤而持槍殺害自己的5名子女、岳母以及妻子，隨後舉槍自盡，導致一家8口死亡的悲劇。根據警方調查，死者一家是當地一個摩門教會的信徒，且非常有名，有許多居民平時和死者們一起做禮拜、上學，因此這起命案也對整個鄰里產生巨大衝擊。

剛宣誓就職！美國州議員遭逆向撞死

剛宣誓就職！美國州議員遭逆向撞死

美眾議院11輪投票選不出議長！　擬「這天」重投

美眾議院11輪投票選不出議長！　擬「這天」重投

買3次彩券就中頭獎　18歲男爽贏614萬元

買3次彩券就中頭獎　18歲男爽贏614萬元

關鍵字：

車站波特蘭Koryn Kraemer奧勒岡州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

白家綺驚爆國中霸凌！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面