提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

▲嫌犯在殺害全家人後自戕。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國猶他州一名男子因不滿妻子提出離婚要求，憤而持槍殺害自己的5名子女、岳母以及妻子，隨後舉槍自盡，導致一家8口死亡的悲劇。根據警方調查，死者一家是當地一個摩門教會的信徒，且非常有名，有許多居民平時和死者們一起做禮拜、上學，因此這起命案也對整個鄰里產生巨大衝擊。

根據《衛報》報導，警方4日接獲通報稱，40歲的陶莎（Tausha Haight）失蹤，她原本友人約好要見面，但是卻未現身。警方因此前往其住所進行搜查，沒想到卻在屋內發現陶莎一家「慘遭滅門」，屋內則是躺著8具遺體。

死者包含5名未成年，分別為3女2男，年齡介於4歲至17歲之間。另外還有陶莎夫妻與陶莎78歲的母親蓋爾（Gail Earl）的遺體。警方經調查後發現，每具遺體上都有槍傷，經鑑識後判斷，應是陶莎42歲的丈夫麥可（Michael Haight）開槍殺害其餘7名家人後，再自行了結。

根據法庭紀錄，陶莎2022年12月21日曾經提交離婚申請，而她的律師詹姆斯（James Park）則表示，麥可已經在同月27日收到相關文件。由於猶他州法律對離婚程序保密，因此無法得知兩人離婚具體原因，但詹姆斯指出，委託人並未表達出任何可能被丈夫傷害的疑慮。

詹姆斯拒絕對此案進行詳細說明，理由是謀殺案仍在偵查階段。不過他表示，自己只見過陶莎2次面，最近一次是在1月3日，也就是一家人被發現死亡的前一天。警方懷疑，麥可有可能是不滿被提離婚，才會痛下殺手。

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