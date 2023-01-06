美眾議院11輪投票選不出議長！　CNN：議員擬「這天」再重投

▲麥卡錫（Kevin McCarthy）歷經11次投票仍未超過黨選門檻。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國聯邦眾議院近日舉行議長選舉，原本呼聲最高的共和黨籍麥卡錫卻因為與自家陣營部分黨員發生意見衝突，因此遲遲無法在選戰中出線。截至5日為止，眾議院已進行11次投票，但依舊選不出議長。根據CNN報導，眾議員協議休會，有意在9日重新舉行投票。

美國第118屆國會3日正式展開議期，共和黨睽違4年重新在眾議院取得多數席次，重掌眾院，但議長選舉卻因共和黨內部鬥爭，陷入難產，議會被癱瘓，新議員遲遲無法宣誓就任。現年57歲的麥卡錫（Kevin McCarthy）本被視為呼聲最高的議長候選人，但卻因遭到黨內約20名的極右翼人士反對，因此無法順利當選。

國會開始後，已展開11次議長選舉投票，但麥卡錫每次得票數都略輸民主黨對手傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。由於議長當選門檻為218票，因此至今仍未有人順利當選議長，國會只能不斷重新展開投票。

這漫長的選舉過程更是打破164年以來的紀錄。美國眾議院1859年的議長選舉足足投了44次才選出，而此次是否會超過歷史紀錄，所有人都在看。

根據CNN報導，眾議院投票決定休會至6日中午。而麥卡錫的盟友也在5日晚間努力推動某項協議，希望能藉此突破共和黨內部僵局。不過有消息指出，接下來至少有4名共和黨議員因為個人問題將缺席接下來的國會，恐怕會對投票帶來不利。

此外，有消息稱，議員們希望能夠在接下來的24小時休會，並在9日重新投票，以確保所有議員都在場。