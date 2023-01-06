墨國客機遭槍擊「乘客嚇爆趴地」　大毒梟之子落網！全城黑幫暴走

▲歐維迪歐被捕後，幫派成員掀起一陣暴力攻擊，開槍射民航機，所有乘客嚇得立刻俯身躲避。（圖左／美國國務院；圖右／路透）

記者張寧倢／編譯

墨西哥綽號「矮子」的大毒梟古茲曼（Joaquin ”El Chapo” Guzman）2016年被捕後引渡至美國服無期徒刑。他的32歲兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）如今也遭到逮捕，雖然掃黑行動取得重大成果，卻因此引發槍擊、火燒車等黑幫暴力事件，甚至有民航客機、軍機被開槍擊中，至少造成3死18傷。

▲墨西哥大毒梟「矮子」（El Chapo）之子歐維迪歐（Ovidio）。（圖／路透）

綜合BBC等外媒報導，墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）5日宣布在西北部古里亞坎市（Culiacan）逮捕了古茲曼之子、綽號「老鼠」的歐維迪歐。他被指控領導著父親的「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）旗下一個派系，是集團重要人物，美國政府還曾祭出多達500萬美元的懸賞金盼能逮捕他。

▲幫派成員在市區路上燒車。（圖／路透）

歐維迪歐被捕後，古里亞坎市掀起一陣暴力動亂，憤怒的黑幫成員在市區設置路障，放火焚燒轎車和公車，大街上傳出槍響，甚至襲擊了附近機場，一架民航客機在準備起飛時遇襲，機身遭子彈擊中，乘客們當場嚇壞。機上乘客特樂茲（David Tellez）表示，「我們聽到離飛機很近的地方有槍聲，那時我們全都趴在地上。」

▲公車也被放火燒毀。（圖／路透）

不僅如此，連墨西哥空軍一架軍機也在古里亞坎市被開槍擊中，周邊3個機場關閉，100多個航班臨時取消，古里亞坎市所有學校關閉，許多商店被洗劫一空。當地州長透露稍早有18人受傷送醫，市長則呼籲民居留在室內不要外出。據報導，墨西哥安全部隊和幫派間的交火一直持續到5日下午，3名安全部隊成員在衝突中喪生。