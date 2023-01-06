馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

▲馴獸師在舞台上被獅子攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯馬戲團發生獅子咬人事件，42歲馴獸師馬卡連柯(Alexey Makarenko)在舞台上與多頭獅子表演時，其中一頭獅子突然撲到他身上緊緊咬住，幸好同樣是馴獸師的妻子鮑里索娃(Olga Borisova)見狀趕緊幫忙，才成功讓他活命，驚險畫面在網路上流傳。

事件發生在俄羅斯可容納1,200個座位的索契國家馬戲團(Sochi State Circus)，影片中可看到，馬卡連柯在舞台上與獅子進行表演時，其中2頭獅子突然打了起來，他上前想要讓2獅分開時，突然有一頭獅子從後方撲到他身上攻擊。

馬卡連柯被撲倒後現場一陣混亂，同在舞台上的妻子鮑里索娃見狀趕緊上前幫忙，同時工作人員使用燈光、發射水砲與製造噪音等方式，最後成功嚇退正在攻擊人的獅子。

馬卡連柯雖然被攻擊，仍在舞台上保持鎮定，向觀眾一鞠躬才下台，讓許多觀眾以為咬人事件也是表演的一部分，然而馬戲團事後證實，馬卡連柯遭到獅子攻擊，造成全身多處嚴重受傷，目前正在醫院接受治療，當下多虧鮑里索娃的及時反應，最後才保住一命。