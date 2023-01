馬戲團獅突然撲倒馴獸師　千名觀眾目睹恐怖撕咬！英勇妻及時救命

▲馴獸師在舞台上被獅子攻擊。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯馬戲團發生獅子咬人事件,42歲馴獸師馬卡連柯(Alexey Makarenko)在舞台上與多頭獅子表演時,其中一頭獅子突然撲到他身上緊緊咬住,幸好同樣是馴獸師的妻子鮑里索娃(Olga Borisova)見狀趕緊幫忙,才成功讓他活命,驚險畫面在網路上流傳。

事件發生在俄羅斯可容納1,200個座位的索契國家馬戲團(Sochi State Circus),影片中可看到,馬卡連柯在舞台上與獅子進行表演時,其中2頭獅子突然打了起來,他上前想要讓2獅分開時,突然有一頭獅子從後方撲到他身上攻擊。

馬卡連柯被撲倒後現場一陣混亂,同在舞台上的妻子鮑里索娃見狀趕緊上前幫忙,同時工作人員使用燈光、發射水砲與製造噪音等方式,最後成功嚇退正在攻擊人的獅子。

馬卡連柯雖然被攻擊,仍在舞台上保持鎮定,向觀眾一鞠躬才下台,讓許多觀眾以為咬人事件也是表演的一部分,然而馬戲團事後證實,馬卡連柯遭到獅子攻擊,造成全身多處嚴重受傷,目前正在醫院接受治療,當下多虧鮑里索娃的及時反應,最後才保住一命。

