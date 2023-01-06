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威廉「命令專機快起飛」別等哈利了！　女王駕崩當天內幕被抖出

▲▼ 英國已故女王伊莉莎白二世靈柩14日運抵西敏廳，王室多名成員一路陪伴。哈利與梅根離場時手牽著手。（圖／路透）

▲威廉被爆在前英國女王離世當天「不等哈利上飛機」就下令起飛趕路。圖為英國已故女王伊莉莎白二世靈柩運抵西敏廳，王室成員一路陪伴。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國前任君主、女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日逝世，臨終前現任國王查爾斯三世、威廉王子等晚輩都搭乘專機趕回巴爾莫勒爾堡（Balmoral），但哈利王子卻來不及見到祖母最後一面。現有消息傳出，是哥哥威廉下令讓空軍專機在「沒有哈利」的情況下趕緊起飛。

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」去年一同前往溫莎堡（Windsor Castle）觀看群眾悼念前女王的獻花。（圖／路透）

根據鏡報報導，女王去年9月8日傳出命危時，查爾斯等4位子女與孫子威廉王子紛紛搭乘英國皇家空軍專機，趕往女王所在的巴爾莫勒爾堡探望。然而，白金漢宮當天傍晚約6時32分宣布女王駕崩的消息，過了14分鐘，哈利王子的班機才於晚間6時46分才降落。

前BBC記者、王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）最近卻爆料，當天哈利王子與妻子梅根正好回到英國參加慈善活動，接到女王臨終消息的電話後，梅根原本想一起回去見女王，各家媒體也在下午1時53分報導了哈利堅持要由妻子陪同的計畫。鮑爾說，哈利王子被明確告知梅根不應同行，且威廉的王子妃凱特也不在探望人員之列。

▲▼哈利、梅根哭到妝花了。（圖／路透）

▲伊莉莎白二世離世當天，有媒體報導哈利堅持帶著梅根上路，但最終哈利是獨自回到蘇格蘭。梅根在女王葬禮上哭到妝都花了。（圖／路透）

鮑爾表示，威廉王子「不願再浪費時間」，於是命令本該載著弟弟哈利一起離開的皇家空軍噴射機直接出發，威廉和其他王室成員搭機在下午2時39分起飛後，哈利只好另外再租了一架飛機，獨自起程。

鮑爾稱，女王是在下午3時10分左右離世，哈利王子直到下午6時46分抵達蘇格蘭。當時報導指出，哈利是在9日上午8時20分左右，搭車離開巴爾莫勒爾堡。天空新聞就提到，哈利是女王駕崩後最後一個抵達、第一個離開的王室成員，共待了約12小時。

鮑爾評論道，梅根想陪同哈利一起探望女王的期待「令人吃驚」，「過去4年來，她一直在婉拒女王讓她拜訪巴爾莫勒爾堡的邀請，但在女王生命中最後的幾小時，梅根卻急切地想隨行在側。」不過對於爆料內容，肯辛頓宮目前拒絕回應。

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