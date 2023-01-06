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12歲女童「懷胎8月」挺凸肚渾然不知　阿姨陪她看診：被性侵了

@mommychutela Nangis edit ini.. Doa kan urusan dia lancar ya teman .. Kasian bgt nasib nya #fypシ #ceritakita #ceritasedih #gbu #makcutela #binjaitiktok #niastiktok_yaahowu ♬ Sang Dewi - Titi DJ

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼最近爆出一名12歲女童懷孕的社會事件。一名女子在網路PO影片表示，她帶著化名為小花（Bunga）的女童去醫院做超音波檢查，發現她懷有8個月的身孕，但小花自己卻完全不知情。女子認為小花是遭性侵懷孕，先將她接回家暫住，小花就像同齡孩子一樣吃零食、看卡通，卻挺著孕肚，相當令人不捨。

▲▼印尼最近爆出一名12歲女童疑遭性侵懷孕，懷胎8月仍不知情。（圖／翻攝自TikTok「@mommychutela」）

▲印尼12歲女童疑遭性侵懷孕，懷胎8月仍不知情。（圖／翻攝自TikTok「@mommychutela」，下同）

綜合印尼媒體報導，一名女子去年底在TikTok帳號「@mommychutela」上發布影片，她帶著12歲的小花去做超音波檢查，在出發診所的2小時路程中，路面不平穩，讓小花不舒服地一直嘔吐，後來醫生發現小花已經懷胎8個月，讓女子懷疑小花是遭人性侵才意外懷孕。

女子在影片字幕中感嘆寫道，小花的年紀和她最大的兒子一樣都是12歲，原本應該像兒子那樣盡情玩耍、多和家人相處，享受少年時期的快樂，但小花卻得面對凸出的孕肚來做超音波、生孩子，「連她都不明白自己的身體裡發生了什麼......不得不掀起衣服接受檢查時，她很尷尬不自在，真的像同齡兒童一樣天真。」

▲▼印尼最近爆出一名12歲女童疑遭性侵懷孕，懷胎8月仍不知情。（圖／翻攝自TikTok「@mommychutela」）

▲女童仍處於愛看電視卡通節目的年紀，卻要被迫面對懷孕、生小孩的情況。

透過其他影片可得知，女子收留了小花在家暫住，還有許多親友來幫忙。只見小花躺在沙發上，和其他孩子一樣吃零食、看卡通，也能自己乖乖配水吃下孕婦專用維生素，甚至學著做飯、自己洗碗洗衣服等。許多網友對小花的處境都相當關心、祈禱情況能越來越好，小花知道後也很感謝大家的鼓勵。

女子表示，因為小花是在她家在外園地工作的園丁的女兒，會把小花的故事PO上網路是希望提醒家長，有必要妥善保護和照顧家庭與孩子，「因為犯罪不僅來自不認識的陌生人，也可能是來自我們身邊的人」。她還說，小花在懷孕之前就一直是性騷擾的受害者，但對於意外懷孕的來龍去脈她並沒有詳加解釋。

@mommychutela Cerita Bunga Part 2 #fypシ #binjaitiktok #gbu #ceritasedih #ceritakita #makcutela #zega #lovefamily #saveourfamily ♬ suara asli - Hennyzegamakcuteola

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