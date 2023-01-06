長髮捲進卡丁車　15歲少女撕頭皮「大把頭髮被扯下」恐怖畫面曝光





▲卡丁車軸處可看到少女被扯下的一大團頭髮。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

南非15歲少女克莉絲汀(Kristen Govender)近來在遊樂中心駕駛卡丁車時，長髮不慎卡進卡丁車傳動軸中，導致她頭皮被撕裂、脊柱瘀傷、脊髓損傷，目前腰部以下無法動彈。

印度裔的15歲少女克莉絲汀，上月28日在德本市(Durban)購物中心Gateway Mall遊玩時，頭髮不慎捲進卡丁車中，造成嚴重受傷。父親戈文德(Vernon Govender)表示，女兒駕駛時有遵守安全規定配戴安全帽，還有將頭髮紮成馬尾，頭髮卻還是卡進傳動軸中。

戈文德指控，女兒在駕駛卡丁車時，有注意到覆蓋車軸的蓋子鬆了，然而工作人員告訴她沒有關係，竟然把蓋子取下來，讓整個車軸都暴露在外面，要她繼續開車，結果她跑到第二圈時頭髮就被夾住。

目前克莉絲汀腰部以下沒有活動能力，腿部也沒有感覺，頭皮被撕裂、脊柱也有血塊，由於貿然動手術可能有生命危險，醫生目前正在觀察她對於藥物的反應。

戈文德表示，「我現在最在乎的是女兒能趕快好起來，能夠出院回到學校」，雖然他也很想查出事故發生原因，但會先等到女兒情況好轉再採取行動，未來不排除對卡丁車管理公司提告。