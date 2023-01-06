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剛宣誓就職！美國州議員返家遭逆向撞死　烈焰吞噬整輛車

▲▼ 美國康乃狄克州州眾議員昆汀威廉姆斯（Quentin Williams）5日凌晨車禍過世。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃狄克州州眾議員昆汀威廉姆斯5日凌晨返家，發生車禍過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國康乃狄克州的州眾議員昆汀威廉姆斯（Quentin Williams）4日晚間才剛宣誓就職，準備展開新一任期，卻在5日凌晨開車返家途中，遭逆向車輛迎頭撞上，不幸身亡，享年39歲。在這起車禍發生後，昆汀威廉姆斯當時駕駛的整輛車全被烈焰吞噬。

綜合紐約時報、商業內幕報導，依據警方消息，昆汀威廉姆斯當時正開車往南行駛，但同個車道上，卻有一輛車逆向往北前進，兩輛車迎頭相撞。事故發生後，昆汀威廉姆斯不幸身亡，他的車輛被烈焰完全吞噬，而逆向車輛的27歲駕駛穆斯塔法（Kimede Katie Mustafaj）也喪命。

昆汀威廉姆斯為民主黨人，2019年首次當選州議員之後，本月5日宣誓展開第3任期。依據州眾議院民主黨網站，他是康乃狄克州密德鎮（Middletown）第一名非裔州議員。消息傳出後，康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）下令把州旗降半旗，以悼念昆汀威廉姆斯。

報導指出，在公路發生的逆向車禍相當致命，因為兩輛車在時速80公里或更高速的狀態下發生碰撞時，撞擊速度會加倍。

For Immediate Release January 5, 2023 House Leaders Announce the Tragic Loss of Rep. Quentin Williams Speaker of the...

State Representative Quentin Williams 發佈於 2023年1月5日 星期四
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