奪命瀑布失足落水！她慘被沖走「成浮屍」　另1人下落不明恐遭不測

▲英國2名女子在瀑布遊玩時不慎失足落水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國有2名女子4日在布雷肯比肯斯國家公園（Brecon Beacons）著名的Ystradfellte瀑布附近戲水時，不慎掉落水中，被又急又快的流水沖走。警方緊急展開調查後，目前已找到其中一具女屍，另一名女子仍下落不明，當局預計這名女子也已遭遇不測。

據《每日郵報》報導，警方在4日上午11時45分接獲路人報警，聲稱有2名女子跌落Ystradfellte瀑布，於是警方立即聯繫山地救援專家，並出動水下攝影機展開全面搜索。消防部門與國家警察空中支援也都參與了救援計畫。

由於當地近日降下暴雨，導致河水水位漲高後氾濫，因此瀑布步道的水又快又急。救援行動一度受到天氣條件的阻礙，在4日晚間5時左右被終止，並於5日上午重新恢復搜索。警方隨後在河裡發現了一具女屍，現正在積極找尋另一名女子的下落，但當局估計她可能也已遭遇不測。

報導稱，Ystradfellte瀑布步道全長4.5英里（約7.2公里），難度只被評為「中等」，但一名經常在當地散步的旅人表示，當地的岩石很滑，而且下雨後，步道就會變得十分泥濘，洪水容易突然上漲，因此人們需要十分小心。