巴拉圭4月總統大選　在野黨候選人：若當選將「與台灣斷交」

▲巴拉圭4月將舉行總統大選，左為執政黨紅黨候選人潘尼亞（Santiago Pena），右為在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。（圖／路透）

文／中央社亞松森5日綜合外電報導

巴拉圭4月總統大選，執政黨候選人潘尼亞告訴路透社，將維持與台灣邦交，在野黨候選人艾里格里則說若勝選將與台灣斷交、跟中國開展關係，讓這項地緣政治議題成為選戰焦點。

巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）的候選人潘尼亞（Santiago Pena）說，若他贏得4月30日的選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦交將不受影響。

潘尼亞告訴路透社：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

艾里格里（Efrain Alegre）代表一個試圖擊敗保守派紅黨的聯盟出馬競選，他告訴路透社，巴拉圭應該與中國建立關係，好替巴國大豆與牛肉開闢中國市場，這是巴拉圭農民的長期訴求。

艾里格里最近被提名為候選人後接受訪問，他說：「巴拉圭應該跟中國建立關係。我國畜產和穀物業的利益正在蒙受重大損失。對於與台灣的關係，我們抱持這項關鍵立場，因為我們不認為從這段關係中得到足夠回饋。」

目前雙方政黨或獨立諮詢機構都還沒公布選舉民調，但一些分析家預測潘尼亞與艾里格里的差距會十分接近。另有其他小黨參與這場單輪選舉。

台灣外交部告訴路透社，正密切關注巴拉圭即將舉行的選舉，且將尋求與各方候選人強化關係。

外交部在聲明中表示：「我方大使館正積極與不同政黨的候選人強化聯繫與溝通，以爭取對台灣-巴拉圭友誼的支持。」