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從小失散！少女與父親團聚...竟難擋「遺傳性性吸引」瘋狂壞壞

少女成年後多次與親生父親發生性行為。（示意圖／Pixabay）

▲少女與父親重逢後，竟發展出情愫。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

遺傳性性吸引真的存在嗎？英國一對失散多年的父女團聚後，很快發展出情愫並有多次性行為，少女也因此出現「對父親提告後撤告」，再與爸爸同住和維持性關係的矛盾舉動。法官則痛批父親利用女兒的心理弱點發生性行為，判處3年社區刑罰 (Community sentence)與接受相關治療課程。

據《Wales Online》報導，從小以為父親因暴力事件死亡的少女，在得知爸爸仍活著後，透過社群媒體找到對方並同居。但少女成年後不久，就在酒精催化下自願與父親發生第一次性行為。法庭資料指出，警方當時逮捕與訊問男子，並在對方同意「不跟女兒聯絡與接觸」後將他保釋，然而，少女卻在之後住進爸爸位於威爾斯卡馬森郡(Carmarthenshire)的公寓，再次持續和父親發生性關係。

事件上升到法庭訴訟後，少女一度對父親提告，但很快又撤告，少女表示「我愛我的爸爸，我希望和他建立『正常』的關係」，並將過去的性行為歸咎於遺傳性性吸引；現年50多歲的父親除承認與女兒有性關係外，也對自己的行為表示相當後悔，辯護律師則強調，雙方都是在自願的情況下有性行為。

不過，法官認為男子握有兩人關係的主導權，身為父親理應防止這類事情發生，而不是利用「非法、完全不道德、剝削性，與女兒的心理弱點」等手段，和女兒性行為，最終判被還押候審5個月的男子3年社區刑罰(監禁以外的懲罰措施)，且必須完成性犯罪者地圖追蹤和康復計畫。

遺傳性性吸引大多被描述為長期沒有一起生活的血親，在其中一方或兩方成年後的第一次見面時，會出現一種天生的性吸引力，雙方進而發生性行為。但因沒有直接證據，大多被視為難以成立的假說甚至是偽科學。

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