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希臘搶先歐盟　要求中國入境旅客須出示陰性證明

記者黃翊婷／綜合報導

中國國務院宣布自1月8日起邊境解禁，歐盟「政治危機整合應對小組」（IPCR）4日強烈建議，所有成員國應堅持要求中國入境旅客在行前接受新冠檢測，並且取得陰性結果。對此，希臘政府2名官員表示，未來由中國前往希臘的旅客都必須提出抵達前48小時的新冠肺炎篩檢陰性證明，這項新的政策很快就會正式宣布。

成都雙流國際機場，旅客排隊登機。（圖／路透）

▲希臘將要求中國入境旅客出示新冠篩檢陰性證明。圖為成都雙流國際機場，旅客正在排隊登機。（圖／路透）

由歐盟27個政府官員組成的「政治危機整合應對小組」（IPCR），4日召開會議並建議，所有成員國應堅持要求中國入境旅客在行前接受新冠檢測，並且取得陰性結果，而且所有往返中國航班的旅客都要戴口罩，也要對來自中國的航班實施隨機篩檢、機場執行廢水監測等等措施，只是目前尚不清楚是否會實施全歐盟範圍的統一政策，或者是由各國自行制定規範。

根據《路透社》報導，希臘政府2名官員5日表示，未來從中國搭機前往希臘的旅客，必須提出抵達前48小時的新冠肺炎篩檢陰性證明，這項新的入境政策近期很快就會正式宣布。不過，明日（6日）恰逢希臘的國定假日，究竟何時會宣布，仍有待觀察。

一名不願意透露姓名的官員在內閣會議結束後表示，希臘將對來自中國的旅客要求進行新冠肺炎篩檢。隨後一名衛生部門的官員也證實此事，並強烈建議從中國搭乘過境航班的旅客也要戴上口罩。

目前，在歐盟成員國中，法國、西班牙及義大利已經引入新冠篩檢，德國等其他國家仍在觀望。而非歐盟成員國英國也自5日起要求來自中國的航班在起飛前接受檢測。

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