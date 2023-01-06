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RIOT登入首日「聯盟幣暴增」　官方釋疑：調整幣值達到地區統一

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》RIOT啟動端終於於6日清晨上線，在首日就有玩家發現自己的「聯盟幣暴增」，官方也發出公告指出為了讓東南亞玩家跟世界各地享有同樣的遊戲體驗，將確保「所有地區遊戲商品價格趨於一致」，因此在新的Riot伺服器，1新台幣 = 6.1聯盟幣，並會以原有擁有的數量進行調整。

對此，官方在公告中指出已經調整聯盟幣匯率，目前在Garena伺服器，1新台幣 = 1.8聯盟幣*；'在新的Riot伺服器，1新台幣 = 6.1聯盟幣，轉移後，你的聯盟幣數量會增加，但實際幣值保持不變。而針對地區間的價格差異，也以不同造型的價格解釋出實際的幣值。

▲▼

官方公告全文：

台灣遊戲內商品價格和商店結構改動
之前我們宣布Riot將接管《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》在東南亞的發行業務。這次轉移的目的是讓東南亞玩家能夠與世界各地的其他玩家享有相同的遊戲體驗。

作為其中一環，我們將對價格做出改動，確保所有地區的遊戲商品價格趨於一致。我們了解遊戲內容在不同Garena地區有不同價格，因此將根據地區間的差異調整價格。

聯盟幣的當地價格也會有所改動，以配合遊戲商品的聯盟幣價格調整。我們希望大家了解這些改動會對自己有什麼影響，因此將在下面介紹改動詳情。

商店結構翻新
目前不同地區的商品價格並未統一，相同稀有度的商品價格也不一致。為了解決此問題，商店結構將會翻新，商品價格將有所改動，以確保所有地區的價格一致。

翻新詳情
遊戲物品的價格將有所改動，以確保地區價格趨於一致，聯盟幣價值也會有所調整來配合地區價格。

這對商店價格有何影響？

有些商品會降價，有些則會漲價。

有聯盟幣價格改動的例子嗎？

下面是造型價格改動的例子：

「戰爭學院 伊澤瑞爾」造型：

Garena伺服器：510聯盟幣（9.50美元 = 約291新台幣）
Riot伺服器：1,820聯盟幣（9.71美元 = 約298新台幣）

「咖啡廳甜心 關」造型：
Garena伺服器：375聯盟幣（6.99美元 = 約214新台幣）
Riot伺服器：1,350聯盟幣（7.20美元 = 約221新台幣）

艦隊司令（格萊斯克）：
Garena伺服器：80聯盟幣（1.49美元 = 約46新台幣）
Riot伺服器：290聯盟幣（1.55美元 = 約47新台幣）

「龍之國度」精靈蛋：
Garena伺服器：140聯盟幣（2.61美元 = 約80新台幣）
Riot伺服器：490聯盟幣（2.61美元 = 約80新台幣）

這對我帳號裡已經擁有的商品和貨幣有什麼影響？

已擁有的商品不會受影響，但聯盟幣數量將會上調，以配合統一後的新價格結構。我們的目的是確保轉換過程無縫接軌。

調整聯盟幣匯率
目前在Garena伺服器，1新台幣 = 1.8聯盟幣*。
在新的Riot伺服器，1新台幣 = 6.1聯盟幣。

這對我的聯盟幣數量有何影響？
你的聯盟幣數量將會調整，以配合新的聯盟幣價值。

這代表什麼？

轉移後，你的聯盟幣數量會增加，但實際幣值保持不變。

Garena伺服器：1新台幣 = 1.8聯盟幣*
Riot伺服器：1新台幣 = 6.1聯盟幣
*聯盟幣的價格是以Garena的平均定價為基準，包含大量購買時的折扣

價格改動何時生效？
價格改動將在2023年1月6日生效。

退款會受價格結構改動影響嗎？
即使價格結構有所改動，我們旗下遊戲的退款政策依然維持不變。不過，你可獲得與當初支付金額相同的退款。

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