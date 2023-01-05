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炸彈氣旋來襲！暴雨狂轟加州恐掀致命洪水　州長宣布進入緊急狀態

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州受「炸彈氣旋」（bomb cyclone）影響，狂風暴雨不斷，美國國家氣象局也預計當地舊金山和沙加緬度周圍地區未來幾天會迎來一場更大的風暴和洪水，因此當局現已至少對一個城市下達社區疏散令，同時加州州長紐松（Gavin Newsom）也在當地4日宣布該州進入緊急狀態。

綜合法新社等外媒報導，氣象局指出，加州各地將在4日迎來時速高達110公里的陣風與豪雨，而這場豪雨可能將從4日一直下到5日，因此氣象局警告，當地可能會出現大範圍洪災，導致道路被沖毀、山坡崩塌、樹木傾倒、多數地區停電、商業中斷，甚至造成人員傷亡。

為了應對風災，紐松4日緊急宣布全加州進入緊急狀態，同時動員國民警衛隊加緊處理數日前另一場風暴所造成的傷害與重建工作，並在必要時與聯邦公路管理局取得聯繫，以快速應對山洪、雪崩和泥石流等災害。舊金山市已成立緊急行動中心，而電力供應狀況追蹤網站PowerOutage數據顯示，當地有約6萬戶家庭無電可用。

PBS指出，舊金山國際機場如今已取消數十個航班，而南舊金山的學校也率先公佈取消5日的所有課程，州政府警告北加州居民非必要情況不要外出。加州州長緊急服務辦公室新任主任沃德（Nancy Ward）預計，這可能是當地過去5年登陸加州的風暴中，最具挑戰性和影響力最大的一個。

▲▼加州風災。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州的連日暴雨恐將引發致命洪水。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，加州本次的強降雨是強烈低氣壓構成的「炸彈氣旋」和從海洋吸飽水氣的「大氣河流」（atmospheric river）共伴效應所引起。氣象預報估計灣區的降雨量將達10公分，而附近山區的降雨量則會翻倍；內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪厚度可達1.2公尺。

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美國北美要聞加州風災暴雨炸彈氣旋

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