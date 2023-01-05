哈利翻18年前舊賬！穿納粹軍裝被全國狂譙　他爆：是威廉凱特慫恿的

▲哈利2005年曾被拍到穿著納粹軍裝出席派對，引發眾怒，不過他現在卻稱，當時慫恿他穿納粹軍裝的是威廉和凱特。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國哈利王子2005年曾被拍到穿著納粹軍服參加友人派對，引起英國社會軒然大波，而哈利隨後也在輿論壓力下公開道歉。不過，近日他的回憶錄《備胎》（Spare）即將上市，消息人士爆料，哈利在書中透露，慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是他的兄嫂威廉王子與凱特王妃，而這起事件也成為了他們兄弟不合的導火線。

據Page Six報導，知情人士爆料，在《備胎》一書中，哈利重提了這起發生在他20歲的事件。當時，英國《太陽報》連續2天在頭版刊出了哈利身穿印有納粹標誌「卐」的軍服，同時還一手拿菸、一手拿酒，與友人狂歡的畫面。媒體在標題寫上「哈利王子是納粹」、「希特勒少年」等聳動字眼，激起了英國民眾的憤怒情緒。

由於當時再過幾天就是猶太人大屠殺紀念日，因此各界嚴厲批評哈利的行為「蠢到不行」，也讓白金漢宮陷入極為尷尬的處境。在輿論壓力下，哈利透過王室發言人發表了一篇道歉聲明，承認他選擇納粹服裝的行為十分差勁，同時也對他所造成的冒犯和風波致歉。

▲威廉夫婦與哈利曾關係十分密切。（圖／達志影像／美聯社）

不過，在Page Six取得的《備胎》書稿中，哈利描述了他當時曾在納粹軍裝與飛行員制服之間猶豫不決，於是他致電詢問哥哥威廉與當時還未嫁入王室的凱特的意見。2人當下迅速答道，「當然是納粹軍裝」，不過當哈利穿著納粹軍服出現在派對時，威廉與凱特卻不斷嘲笑他看起來比穿著緊身衣的繪本人物威利（Wally）還糟糕，讓哈利心情相當難受。

同行的威廉當時穿了一件比較安全的豹紋緊身衣，因此在派對畫面曝光後，只有哈利不合時宜的服裝成了眾矢之的，而年輕的哈利在壓力下也不得不站出來道歉，讓哈利深覺被哥哥背叛。

知情人士透露，哈利討厭一再被描繪成哥哥「閃閃發光的英雄」光輝下的「滑稽代罪羔羊」，因此兄弟倆在接下來的幾年中「不再和對方說話」，而哈利退出王室、與家人不合的問題，絕對與後來才嫁進王室的梅根無關，「他只是在那個時候有了充分理由去擺脫王室，以及大家要求他扮演比哥哥弱小、有辱他人格的角色」。