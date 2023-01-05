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竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

▲新竹市長高虹安親頒義消總隊第9任總隊長聘書。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親頒義消總隊第9任總隊長聘書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局今（5）日舉行竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式，由新竹市長高虹安親自主持，宣布長期參與義消工作的新竹市議會副議長余邦彥，擔任本市第9任總隊長職務，並於會中頒發聘書。高虹安市長也於會中感謝義消人員協助救災的辛勞，並期許本市義消總隊在新任總隊長帶領下，能延續義消英勇救災精神，再創卓越績效。

高虹安表示，今天是新竹市義消總隊非常重要的總隊長佈達儀式，在此特別感謝余總隊長的支持，願意勇於一肩扛起義消總隊這個大家庭的重擔，余總隊長在義消團隊的這十多年來，盡心奉獻、有目共睹。本市義消團隊擁有最好的資源，感謝在場各位消防、義消同仁，長期協助本市各項救災、防災宣導工作不遺餘力，為了竹市付出及犧牲奉獻，市府也將持續協助，讓義消總隊優良傳統蓬勃發展。

高虹安也於會中表示自己在任職財團法人消防發展基金會董事期間，對於消防打火弟兄冒險犯難的勇敢精神深感敬佩，更於110年7月代表捐贈本市消防局自動心肺復甦機2台，供緊急救護時使用。此外，竹市消防在市議會許議長、余副議長及各位議員的大力支持下，除了將個人裝備的汰換提升，消防實際員額人力也從229人增加到306人。

高虹安指出，市府將投入3.9億經費持續添購各式消防車輛及救災裝備器材，提高消防、義消夥伴深入災害現場，執行滅火搶救任務及救災防護安全，讓每位同仁均無後顧之憂的出勤救災，守護新竹市民，創造全台灣最幸福的城市。

「消防的工作是水裡來火裡去，哪裡有危險哪裡去」新竹市議會議長許修睿表示，非常感謝同樣願意與消防人員一同救災救難的義消人員，議會長期對消防權利與安全倍加重視，相信未來議會與市府會是義消最強的後盾。

余邦彥表示，自民國96年起即加入本市義消團隊，擔任義消第二大隊顧問職務，充分瞭解義消辛苦的一面，擔任總隊長職務後，將秉持不忘勤勞、誠懇服務的初衷，持續爭取消防及義消人員各項救災資源及福利制度，協助消防局推動各項消防業務，並強化新竹市義消團隊運作，使全體消防、義消同仁執行各項任務均獲得最安全的保障。

消防局指出，為減輕消防同仁工作負荷，配合消防署推動「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」，自112年起至115年前，將增補74位消防人力，達成第一階段消防人力380人目標。

消防局補充，新竹市義消總隊於民國88年6月成立，目前下轄第一、第二大隊及婦女大隊共3個大隊及所屬12個分隊，人數約795人(含顧問)，義消人員平時協助本市執行各項災害搶救及演訓工作；婦女義消人員平時則協助預防宣導、家戶訪視及消防博物館導覽等工作，義消人員犧牲奉獻、為民服務精神，深受市民及各界的認同與支持。

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