北韓無人機闖禁飛區「恐偷拍總統室」　南韓國情院：不排除可能性

▲ 2017年6月潛入南韓的北韓無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓去年12月底派5架無人機入侵南韓領空，南韓軍方事隔1周終於承認，其中1架曾闖進首爾龍山總統室上空禁飛區。南韓國家情報院5日坦言，無法排除北韓無人機當時偷拍總統室的可能性。

綜合《韓聯社》及《紐西斯新聞社》，擔任國會情報委員會幹事的共同民主黨議員尹建永5日透露，國家情報院在5日下午的情報委員會全體會議中被問及「總統室是否有被無人機拍到的可能性」，對此回答「無法排除這種可能性」，國防部及聯合參謀本部也有可能被拍。

國情院在會中報告，已經確認北韓無人機曾飛經禁飛區北部。但針對北韓官媒稱派出12架無人機入侵，國情院則駁斥「與事實不符」，強調確實是5架。

國情院估計，北韓目前擁有20多種1至6m級無人機共500架，以小型為主，推測也擁有少量自殺式攻擊無人機，但未說明其威力。

國情院雖觀察到北韓正研發遠距離偵察用中大型無人機的動向，但目前還在早期階段，能否取得高性能感測器等技術將是關鍵，正持續關注相關動向。

此前，南韓軍方面對北韓無人機是否飛入龍山的質疑聲浪，直到一周前仍持續否認，還稱「對這種沒有事實根據的說法甚表遺憾」。但軍方關係人士5日透露，精密分析後確認，北韓一架無人機飛行軌跡確實經過為保護總統安全而劃出的禁飛區P-73北部，但強調對龍山總統室安全沒有任何影響。P-73是以龍山總統室、國防部廳舍為中心，方圓3.7公里內區域，除龍山以外也劃入首爾市瑞草、銅雀及中區部分地區。