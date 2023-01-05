烏克蘭：過去24小時800俄兵陣亡　西方國家援「裝甲車」不給坦克

▲美國布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方5日表示，過去24小時內已經有800名俄羅斯士兵陣亡，其中大部分集中在頓內茨克州（Donetsk）東部地區。此外，儘管烏克蘭希望西方盟國可以援助坦克等重型武器，而是選擇給予能抵禦地雷的裝甲車。

根據《路透社》報導，烏克蘭軍方5日表示，目前俄軍攻勢集中在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），不斷的空襲、導彈和火箭基本上已摧毀巴赫姆特，位於哈爾科夫州的康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）與庫拉霍沃（Kurakhove）也同樣遭受攻擊，造成平民死傷。

烏軍也強調，過去24小時內已經有800多名俄兵陣亡，還有一架戰機、一架直升機和三輛坦克被摧毀，且烏克蘭軍隊死守東北部市鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）及阿瓦迪夫卡（Avdiivka），導致俄軍在當地的進攻計畫失敗。

自烏俄戰爭開戰以來，烏克蘭不斷向西方盟國要求提供重型坦克援助，但美、法、澳等國仍決定以援助裝甲車為先，包含法國輕型「AMX-10 RC」裝甲戰鬥車、澳洲「野外征服者」（Bushmaster）四輪驅動裝甲車與美國布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則持續呼籲，需要其他盟友援助更重型的武器，「這向我們的所有合作夥伴發出一個明確訊號，烏克蘭至今還沒得到西方的坦克，這是沒有道理的。」