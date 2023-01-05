只差1秒！好奇娃突「摔落樓梯」媽閃電反射救回...驚悚影片瘋傳

Mom reflex save kid pic.twitter.com/z7QImIkSdm — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 4, 2023

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近日推特有一則驚險影片瘋傳！一名媽媽邊講電話邊牽著一位幼兒走出電梯，不料，好奇的孩子蹲下來想要摸樓梯間的護欄，卻突然不慎跌了出去，就在電光石火之際，這名媽媽突然回神發現，立刻一個飛撲，一把抓住孩子的一支腳，只差一秒就墜樓，熱心民眾也立即衝下樓梯間，準備到下一樓接應。

推特帳戶「@weirdterrifying」日前上傳了一則令人捏把冷汗的短片，不到一天就累積了逾330.8萬的觀看人次，逾3900則轉推。影片只見中一名媽媽正邊講電話，邊牽著一位幼兒走出電梯，另有一名看似外送員的人也一同出電梯。這時，該名媽媽停留在樓層的大門前繼續講著電話，這時孩子似乎被樓梯間什麼東西所吸引，於是蹲下身想要摸樓梯間的護欄，沒想到一個不慎竟從護欄間隙跌落了出去。

就在驚險一瞬間，該名母親突然回神，立刻飛撲過去一把抓住孩子的一支腳，才沒有釀成意外，而一同出電梯的人也立即衝下樓梯間，雖然畫面拍攝不到，但顯然是到下一樓接應或者做預備，而大樓裡的熱心民眾聽到驚慌聲，也紛紛跑出來幫忙。

▲電光石火之間，這個媽媽飛撲一把抓著孩子的一支腳。（圖／翻攝自weirdterrifying推特）

影片一出，網友們紛紛捏了一把冷汗，「嚇死了，我跟著尖叫」、「好危險」、「真的差一秒就會出意外」、「看得我好緊張」、「幸好孩子沒事，媽媽反應速度真快」、「我心跳跟著快，看到沒事鬆了一口氣」。

有網友質疑「該母親為何一直用手機講話？」立馬被其他人圍剿「怎麼？你不會用手機講電話？」「評論她用手機的人不覺得好笑嗎，如果是爸爸，孩子在他們身邊也都會滑手機。」