啦啦隊正妹「被警察撞死」　他追匪狂飆時速138還闖紅燈！2死1命危

▲17歲的瑪琪和16歲的卡洛琳在車禍中不幸喪生。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州42歲員警大衛（David Cauthron）追逐歹徒時，竟飆到時速86英里（約時速138公里），還在路口闖紅燈，卻不慎撞上一輛民用轎車，造成無辜青少年2死1命危。死者所屬的布魯斯利高中（Brusly High School）女子啦啦隊如今在臉書發文哀悼，邀請親友一起分享關於2位少女的美好回憶。

ABC News報導，遭撞轎車上共有三人，分別為16歲的卡洛琳（Caroline Gill）、17歲的瑪琪（Maggie Dunn）與瑪琪的20歲哥哥利亞姆（Liam Dunn）。卡洛琳和瑪琪當場身亡，利亞姆目前仍在醫院救治，情況危急。

車禍發生後，24歲歹徒泰克爾（Tyquel Zanders）仍繼續逃逸，最後在西巴吞魯日郡（West Baton Rouge）汽車拋錨，只好束手就擒。

檢察官克萊頓（Tony Clayton）說，即使員警正當執法，在危及百姓生命的情況下也「不值得冒險」，「我無法理解，為何這位員警會以如此快的速度闖紅燈。警笛及警車不會給予警方闖紅燈的權力，當人們的生命處於危險之中，他們必須減速或完全停下來。」他克萊頓直言員警有嚴重疏失，「如果他用點常識，這些年輕人的生命就不會被奪走。」

大衛如今面臨2項過失殺人罪指控，但他所屬的阿迪斯市（Addis）警局並未公開回應。而嫌犯泰克爾也被指控入室盜竊、汽車盜竊及誤殺等罪名，恐怕面臨100多年刑期。