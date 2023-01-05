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3月戰況最激烈！烏軍情局長：春季將發動猛攻　攻擊更深入俄國

▲▼烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov） 。（圖／路透）

▲ 布達諾夫透露，烏軍將在春季大力推進。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄在烏克蘭東部持續激戰，烏國國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）透露，烏軍計畫在春季發動猛攻大力推進，預料戰況在3月將會最為激烈，且可能發生更多深入俄羅斯領土的攻擊。

俄國恩格斯空軍基地（Engels Air Force Base）去年12月26日遇襲，烏克蘭未承認攻擊，但布達諾夫受訪坦言「樂見此事」。《美國廣播公司》（ABC）4日刊出布達諾夫專訪，他還補充，對俄國境內的攻擊將「越來越深入」，但待戰爭結束後才能對烏克蘭的責任發表評論。

至於對克里米亞的攻擊，布達諾夫則聲稱，「克里米亞是烏克蘭領土，我們可以在領土上使用任何武器。」

布達諾夫預估，3月戰況將會最為激烈，烏軍計畫在春季大力推進，「我們會看見更多領土被解放，最終則是俄羅斯聯邦的挫敗。這會發生在整個烏克蘭，從克里米亞到頓巴斯。」

他喊話，「我們會實現這項目標，也就是重回1991年的邊界，就像所有國際法主體所承認的烏克蘭一樣。」

至於俄羅斯的未來，布達諾夫提到，俄軍幾乎淪落到只能防守他們佔據的烏克蘭領土，「而且撐不了多久了」，認為俄國將會崩潰，「這對整個世界有利」。

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