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乘客突「急拍機長肩膀」　下秒玻璃全碎噴飛！直升機相撞前關鍵1幕

記者吳美依／綜合報導

澳洲黃金海岸2日發生直升機相撞4死13傷悲劇，根據最新流出的機艙畫面，一名乘客原本正在俯瞰海灘美景，卻突然著急地伸手猛拍機長肩膀，下秒另一架直升機就迎頭撞上，擋風玻璃全被震碎噴飛。外界認為，他的警覺心及提醒，在一定程度上降低了傷亡。

7News獨家取得某乘客拍攝的影片，但在各種考量下，決定刪減撞擊後的畫面，僅播出前半部影片。

▲▼ 澳洲2日發生直升機事故。。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 澳洲2日發生直升機事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲直升機墜毀在「海洋世界主題公園」（Sea World）外的沙洲上。（圖／達志影像／美聯社）

根據澳洲運輸安全局（ATSB）初步調查，影片中的直升機正要降落時，撞上另一架即將起飛的直升機。降落者擋風玻璃碎裂，機頭嚴重受損，但仍奇蹟般地成功降落，起飛者螺旋槳及變速箱噴飛，急速墜地。

ATSB局長米契爾（Angus Mitchell）指出，任何飛機在起飛和降落時，都是飛行員最需要專注、認知負荷最沉重的階段。他說，正在起飛的直升機「碰撞幾秒鐘後就墜落地面，所以說事態發展非常迅速」，也非常肯定影片中的飛行員詹姆斯（Michael James）讓直升機成功降落，「我們的情況本來可能糟糕得多。」

ATSB仍在調查事故原因，試圖釐清確切事發經過及2架直升機的第一撞擊點。另有消息指出，他們懷疑座位布局可能是肇因之一，因為這2架歐洲巴士EC130（Eurobus EC130）直升機不同於傳統布局，而是讓飛行員坐在左側、2名乘客坐在右側，三人並排的座位意味著飛行員視線可能受阻。

 
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