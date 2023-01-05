把老公體液當果醬！變態師餵學生「嘉明蛋糕」　警察夫被判100年

▲變態夫妻皆被判入獄。（圖／翻攝自 Livingston Parish Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州36歲女老師辛西亞(Cynthia Perkins)竟然把47歲丈夫丹尼斯(Dennis Perkins)的精液當果醬，塗抹在杯子蛋糕餵食學生吃「嘉明蛋糕」，誇張事件讓她被判入獄41年。最新消息傳出，讓警界震驚蒙羞的前警察丹尼斯，被判入獄100年。

原本在當地國中擔任英文老師的辛西亞，因為讓未成年學生吃下含有丈夫精液的杯子蛋糕，2019年被捕後，一共被起訴150項重罪，後來她表示她是遭到丈夫威脅，同意認罪協議並且出面指證丈夫，最後被判入獄41年，並且不得假釋。

辛西亞除了坦承和丈夫製作「嘉明蛋糕」，還協助丈夫性侵一名9至10歲孩童，並且拍攝兒童洗澡的色情影片。警方後來一共找到2600多張兒童色情照片與300多支影片，由於證據確鑿，丹尼斯後來也對二級性侵罪、性侵犯兒童、影片偷窺、拍攝兒童色情影像與混和有害物質等指控認罪，將被判入獄100年。

檢察官Jeff Landy表示，「這是一起震撼當地的案件，它不但涉及到一名老師，還涉及到一名執法人員，這些事情真正撼動了社區」，據了解，丹尼斯的受害者除了涉及2名兒童，還有2名成人與一隻狗。丹尼斯則在法庭上向所有受害者道歉，聲稱上帝已經原諒了他。

▼女老師竟然讓學生吃下「嘉明蛋糕」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）