特斯拉墜崖一家4口奇蹟生還！　案情大逆轉：爸爸蓄意謀殺

▲特斯拉墜落加州「魔鬼坡」而車內4人奇蹟生還。（圖／路透，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國北加州1號高速公路「魔鬼坡」（Devil's Slide）日前發生恐怖車禍，一輛白色特斯拉衝出道路墜崖，車體嚴重損毀，但車內2名成人、2名兒童皆奇蹟獲救。最新調查顯示，駕駛是一名醫師，他疑似「蓄意」開車載著家人衝下懸崖，他將面臨謀殺未遂和虐待兒童等指控。

北加州聖馬刁郡的1號高速公路有一處被稱為「魔鬼坡」的險峻路段，過去就經常發生車禍或山崩意外，而一輛白色特斯拉（Tesla）轎車3日從250英尺（約76公尺）高的懸崖墜落，車體嚴重損毀，但幸運的是沒有墜入海中，車上2名成年人順利獲救，2名兒童也奇蹟似地沒有受傷。

根據《鏡報》報導，駕駛車輛的是現年41歲來自洛杉磯的放射科醫師帕特爾（Dharmesh Patel），他當時開車載著妻子和7歲女兒、4歲兒子，行駛在這條危險路段上，儘管4人全數生還，但帕特爾和妻子的傷勢較為嚴重。

加州公路巡邏隊（CHP）在聲明中指出，目前正努力蒐集目擊者證詞及現場證據，「根據目前所收集到的證據，調查人員提出了可能的理由，認為這是一起蓄意事件。」等到帕特爾傷癒出院後，就得面臨謀殺未遂和虐待兒童等指控。