北韓無人機闖入「總統室禁飛區」！　南韓軍方終於改口承認

▲ 2017年6月潛入南韓的北韓無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓去年12月底派5架無人機入侵南韓領空，其中1架甚至闖入首爾上空，飛行約1小時，南韓空軍開火100多發未能擊落。南韓在野黨議員提出北韓無人機闖入龍山總統室上空禁飛區的可能性，韓軍先前對此強烈否認，精密分析結果卻打臉這番說法，如今事隔一周，軍方終於承認此事。

《韓聯社》報導，面對北韓無人機是否飛入龍山的質疑聲浪，南韓軍方直到一周前仍持續否認，還稱「對這種沒有事實根據的說法甚表遺憾」。但軍方關係人士5日透露，精密分析後確認，北韓一架無人機飛行軌跡確實經過為保護總統安全而劃出的禁飛區北部，但強調對龍山總統室安全沒有任何影響。

軍方消息指出，南韓國防部長李鍾燮、聯合參謀議長金承謙等軍方高層4日向總統尹錫悅報告因應北韓無人機的對策，證實26日有一架北韓無人機飛入P-73總統室禁飛區。P-73是以龍山總統室、國防部廳舍為中心，半徑3.7公里內區域，除龍山以外也劃入首爾市瑞草、銅雀及中區部分地區。

這架北韓無人機12月26日通過金浦和坡州之間的漢江獨立水域，沿著漢江進入首爾，在首爾上空飛行約1小時，竟進入攸關總統安全的首爾中心核心地區。不過軍方關係人士說明，無人機軌跡僅稍稍劃過P-73就離開，距離龍山總統室還有一段距離。